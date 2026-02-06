高田純次、『探偵！ナイトスクープ』初登場 今週の「特命局長」 「報道番組って聞いてますね」
きょう6日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（後11：17〜 ※関西ローカル）では、タレントの高田純次が初登場。今週の「特命局長」を務める。
【動画】依頼者も涙…60年ほど前に撮影した８ミリフィルムに映る弟の姿
今週の「特命局長」を務めるのは、“日本一のテキトー男”や“無責任男”と称される、コメディアンで俳優、タレントや司会者としても活躍する高田。ナイトスクープ初登場の彼がスタジオに姿を現すと、観覧席からは驚きの歓声が上がる。
本番で真面目に口上を読み上げると、「私が今週の特命局長の上沼恵美子です」と大ボケで自己紹介。ナイトスクープについて聞かれると「報道番組って聞いてますね」とおどけながらも「伝説的な番組で、ここに出させていただけるだけでも生きてて良かったって感じがしますよね」とコメント。しかし、このコメントに探偵陣は嘘か誠か信じがたく、両者、手探り状態が続く展開に。
松井ケムリ探偵の「デコトラから愛してると伝えたい」、せいや探偵の「娘のおもちゃが1ミリの隙間に！」、真栄田賢探偵の「爆笑！小ネタ集」を送る。
