歌舞伎俳優の市川中車さん（60）と市川團子さん（22）親子が5日、東京・THEATER MILANO-Zaで上演される、歌舞伎町大歌舞伎『三代猿之助四十八撰の内 獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』（5月3日初日〜26日千穐楽）の製作発表会見を行い、親子共演について語りました。

上演されるのは、『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』。三代猿之助四十八撰のひとつに数えられる演目です。中車さんは『岡崎無量寺の場』で、十二単をまとって宙を飛ぶ猫の怪を初役で勤め、團子さんは、舞踊『写書東驛路』で、十三役を早替えに挑みます。

中車さんは、「父（二世市川猿翁さん）が、1980年代にやっきになっておこしていた演目のひとつ、この『獨道中五十三驛』を私と息子の團子でやらせていただきますこと本当にありがたく光栄に思っております」と挨拶しました。

一方の團子さんは、「始めて早替わり舞踊に挑戦させていただくことで、緊張もあるですけど」と心境を明かし、「精いっぱい勤めていけたらと思っております」と意気込みを語りました。

今回、宙乗りを行う中車さんは、「僕自身が宙乗りをした経験というのは2023年の7月に一公演だけやっただけでございますので、その時の経験でしかございませんが、いずれにしても父がどういう思いでやったか、それはお客さんに喜んでいただきたい、お客さんに少しでも思い出を作っていただきたい、なので例えば二幕目のきれであったり大詰のきれであったり最後に宙乗りをもってきて思い出に残す」と話し、「上から見る限りでは一生懸命で分からないので、すでに100以上、お飛びになっている私の息子（團子さん）がこのあと話すと思います」と笑いを誘いました。

これに團子さんは「自分として（客席を）見ているのではなくて、役として景色を見るようにしています。例えば、（演目の）ヤマトタケルだったら僕のイメージでは、白鳥が飛んでいく時というのは、夕日のイメージなんですね。お客さんの景色に夕日の景色を重ねて見る」と明かしました。

また、團子さんの成長について中車さんは、「努力のたまものだと思います」と一言。親子での共演については、「もちろん親子でございますが、我々は2012年の6月5日初日をともに迎えた同輩でございます。その時から13年半たちましたけども、子どもというのは覚えるのが早いんですね、私はどんどん差がつけられておりますので、とはいえ澤瀉屋の年長組として、このように息子とともに澤瀉屋の公演をさせていただくこと、本当にうれしい、光栄でございます」と話しました。

一方、團子さんは、「父も今、努力の人と言ってくれましたけど、僕はそんなことはないんですけど、子どもの頃から映像をしているのを見ていましたし、努力の人というのは、父の方こそそういうことだと思うので、努力のたまものだと思います」と、笑顔をみせました。