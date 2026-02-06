今日6日は発達する低気圧の影響で、北海道では猛吹雪になるおそれがあります。東北や北陸は次第に雪の範囲が広がり、風が強まるでしょう。関東から西では3月並みの暖かさの所がありますが、夕方以降は急に冷えてきそうです。

北海道は大荒れ 東北や北陸も次第に雪

今日6日は、低気圧が急速に発達しながらオホーツク海へと進むでしょう。北海道は日本海側北部を中心に、見通しがまったくきかない猛吹雪となるおそれがあり、交通への影響に警戒が必要です。東北は次第に雪の範囲が広がるでしょう。北陸は断続的に雨や雪が降り、平野部も夜は雪に変わりそうです。





関東から四国、九州北部は晴れ間が出るでしょう。山陰など日本海側では、所々で雨や雪が降りそうです。九州南部は雲が広がりやすく、昼頃まで雨の降る所があるでしょう。沖縄は曇りや雨で、局地的には雷を伴った激しい雨が降りそうです。

日本海側から寒気 風冷えに

今日6日の最高気温は、九州から関東で15℃前後の所が多く、東北の太平洋側は10℃近くまで上がる所があるでしょう。平年より高く、東京都心は3月下旬並みの暖かさになりそうです。一方、北陸や東北の日本海側と北海道は昨日5日より低く、冬の寒さが戻るでしょう。



次第に冷たい空気に入れ替わるため、北陸や東北と北海道の日本海側では、日中から夜にかけて気温が下がり続ける所が多くなりそうです。関東から西は昼前後をピークに気温が上がりますが、午後は冷たい北よりの風が強まるでしょう。気温よりも寒く感じられるため、服装でうまく調節してください。