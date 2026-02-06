ダウ平均、ナスダックとも大幅安 本日はローテーションも見られず＝米国株概況
NY株式5日（NY時間16:27）（日本時間06:27）
ダウ平均 48908.72（-592.58 -1.20%）
S＆P500 6798.40（-84.32 -1.23%）
ナスダック 22540.59（-363.99 -1.59%）
CME日経平均先物 54025（大証終比：+35 +0.06%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも大幅安。アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が決算にネガティブな反応を示し、全体を圧迫した。改めて巨額の設備投資の投資対効果への懸念を市場は強めた模様。ただ、決算自体は素晴らしい内容ではあった。その他の決算を発表したＩＴ・ハイテク株も下落し、雰囲気を圧迫した。
本日はローテーションの動きも見られず、公益や生活必需品といったディフェンシブ以外は全体的に売りが広がっている。
明日に予定されていた米雇用統計の発表が延期になる中、この日の雇用関連指標は労働市場の減速を示す内容が相次いだことも上値を重くしている。１２月の米求人件数は６５４万人と予想を大きく下回っていたほか、前回分も大幅に下方修正。また、本日は米再就職支援のチャレンジャー・グレイ＆クリスマス社が１月の米企業が発表した人員削減数が発表され、２００９年の大不況以来で最多となったほか、米新規失業保険申請件数も予想を上回っていた。
ＦＲＢは失業率が安定の兆しを示しているとの見方を示しているが、それとは違った数字が出ている状況。
一方、一部からは下げ過ぎとの見方も出始めており、押し目買いの好機との声も出始めている。「かなり売り込まれた銘柄が多い。最終的に勝つのは、とりわけ既存のソフトウエア大手で、近いうち、場合によってはいまからでも注目に値する」とのコメントも出ている。
アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、市場が問題視している通期の設備投資の見通しは、最大１８５０億ドルと予想を大きく上回ったことが重しとなっている模様。
携帯用半導体のクアルコム＜QCOM＞が決算を受け大幅安。売上高は予想範囲内だったものの、１株利益は予想を上回った。ただ、ガイダンスでは予想を下回る第２四半期の売上高見通しを示している。部品不足が価格上昇を通じて需要を抑制するとの懸念を市場は強めた模様。
コストコ＜COST＞が上昇。前日引け後に１月の月次結果を公表し、既存店売上高が７．１％増と予想を上回った。米国が６．８％増と予想を上回る好調を示したほか、海外でも予想を上回る結果を示している。来店客数と平均客単価の伸びが牽引。
歯科医院向け医療機器のアライン・テクノロジー＜ALGN＞が決算を受け大幅高。特に主力製品である、マウスピース型の矯正装置のクリアアライナーの出荷数が予想を大きく上回った。
フィットネス機器を手掛けるペロトン・インタラクティブ＜PTON＞が決算を受け大幅安。予想を下回る第３四半期の売上高見通しを示したほか、通期の売上高も予想を下回る見通しを示した。コディントンＣＦＯの退任も発表
化粧品のエスティローダー＜EL＞が決算を受け大幅安。
決算は好調だったものの、業績見通しの引き上げが同社の事業立て直しの進捗に対する投資家の不安を十分に払拭できていなかった模様。
菓子メーカーのハーシー＜HSY＞が決算を受け上昇。通期の粗利益率は４％ポイントの改善を見込んだ。
投資会社のＫＫＲ＜KKR＞が決算を受け下落。減益とＡＩリスクや急落するソフトウエア株へのエクスポージャーを巡る質問が相次いだことを受けて下落。
ダウ平均 48908.72（-592.58 -1.20%）
S＆P500 6798.40（-84.32 -1.23%）
ナスダック 22540.59（-363.99 -1.59%）
CME日経平均先物 54025（大証終比：+35 +0.06%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも大幅安。アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が決算にネガティブな反応を示し、全体を圧迫した。改めて巨額の設備投資の投資対効果への懸念を市場は強めた模様。ただ、決算自体は素晴らしい内容ではあった。その他の決算を発表したＩＴ・ハイテク株も下落し、雰囲気を圧迫した。
本日はローテーションの動きも見られず、公益や生活必需品といったディフェンシブ以外は全体的に売りが広がっている。
明日に予定されていた米雇用統計の発表が延期になる中、この日の雇用関連指標は労働市場の減速を示す内容が相次いだことも上値を重くしている。１２月の米求人件数は６５４万人と予想を大きく下回っていたほか、前回分も大幅に下方修正。また、本日は米再就職支援のチャレンジャー・グレイ＆クリスマス社が１月の米企業が発表した人員削減数が発表され、２００９年の大不況以来で最多となったほか、米新規失業保険申請件数も予想を上回っていた。
ＦＲＢは失業率が安定の兆しを示しているとの見方を示しているが、それとは違った数字が出ている状況。
一方、一部からは下げ過ぎとの見方も出始めており、押し目買いの好機との声も出始めている。「かなり売り込まれた銘柄が多い。最終的に勝つのは、とりわけ既存のソフトウエア大手で、近いうち、場合によってはいまからでも注目に値する」とのコメントも出ている。
アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、市場が問題視している通期の設備投資の見通しは、最大１８５０億ドルと予想を大きく上回ったことが重しとなっている模様。
携帯用半導体のクアルコム＜QCOM＞が決算を受け大幅安。売上高は予想範囲内だったものの、１株利益は予想を上回った。ただ、ガイダンスでは予想を下回る第２四半期の売上高見通しを示している。部品不足が価格上昇を通じて需要を抑制するとの懸念を市場は強めた模様。
コストコ＜COST＞が上昇。前日引け後に１月の月次結果を公表し、既存店売上高が７．１％増と予想を上回った。米国が６．８％増と予想を上回る好調を示したほか、海外でも予想を上回る結果を示している。来店客数と平均客単価の伸びが牽引。
歯科医院向け医療機器のアライン・テクノロジー＜ALGN＞が決算を受け大幅高。特に主力製品である、マウスピース型の矯正装置のクリアアライナーの出荷数が予想を大きく上回った。
フィットネス機器を手掛けるペロトン・インタラクティブ＜PTON＞が決算を受け大幅安。予想を下回る第３四半期の売上高見通しを示したほか、通期の売上高も予想を下回る見通しを示した。コディントンＣＦＯの退任も発表
化粧品のエスティローダー＜EL＞が決算を受け大幅安。
決算は好調だったものの、業績見通しの引き上げが同社の事業立て直しの進捗に対する投資家の不安を十分に払拭できていなかった模様。
菓子メーカーのハーシー＜HSY＞が決算を受け上昇。通期の粗利益率は４％ポイントの改善を見込んだ。
投資会社のＫＫＲ＜KKR＞が決算を受け下落。減益とＡＩリスクや急落するソフトウエア株へのエクスポージャーを巡る質問が相次いだことを受けて下落。