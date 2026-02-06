米１０年債利回り低下 雇用関連指標が労働市場の減速を示す＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 雇用関連指標が労働市場の減速を示す＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間06:29）

米2年債 3.459（-0.095）

米10年債 4.186（-0.088）

米30年債 4.845（-0.072）

期待インフレ率 2.308（-0.034）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。明日に予定されていた米雇用統計の発表が延期になる中、この日の雇用関連指標が労働市場の減速を示す内容が相次いだ。

１２月の米求人件数は６５４万人と予想を大きく下回ったほか、前回分も大幅に下方修正。また、本日は米再就職支援のチャレンジャー・グレイ＆クリスマス社が１月の米企業が発表した人員削減数が発表され、２００９年の大不況以来で最多となったほか、米新規失業保険申請件数も予想を上回っていた。



米株や原油相も大きく下落し、利回りを押し下げている。



２－１０年債の利回り格差は+７３（前営業日：+７２）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

