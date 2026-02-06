©ABCテレビ

２月８日(日)に投開票が実施される、第51回衆議院選挙。

ABCテレビでは、今回の選挙もYouTubeで開票速報をオリジナル番組としてライブ配信します。配信は今回で３回目。解説には初回から出演されている政治学者で大阪経済大学・准教授の秦正樹さんをお招きします。選挙結果については、近畿だけでなく、全国の最新情勢についても有権者の政治意識や投票行動などを独自データで分析し、徹底解説します。

©ABCテレビ

MCは柴田博ABCテレビアナウンサー。気になったことを視聴者目線で秦先生から聞き出します。他出演者に大阪行政、首相官邸キャップなどを歴任されたベテラン・朝日新聞の池尻 和生記者もお招きして解説いただくほか、ABCテレビの地方自治・政治の“ご意見番”、木原善隆コメンテーターも出演します。

©ABCテレビ

普段なかなか聞くことができないぶっちゃけトークから、取材で感じたあんなこと、こんなことまで、“どこにもない新感覚”で楽しく、わかりやすく、衆院選開票の模様をお届けします。

©ABCテレビ

「超速報 衆院選LIVE」２月８日 午後７時４５分 配信スタート（予定）

【MC】ABCアナウンサー 柴田 博

【リポーター】ABCアナウンサー 福戸 あや

【解説】大阪経済大学 情報社会学部 秦 正樹准教授

朝日新聞 ネットワーク報道本部 池尻 和生記者

朝日放送テレビ 木原善隆コメンテーター