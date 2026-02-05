¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ËÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î´ú´ÏÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡Åç»³¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤ä¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¹¾Æî¶è¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤³¹¶è¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥í¡¼¥«¥ëÁØ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤¸ò¤¦¥¨¥ê¥¢¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤¬Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó³ÎÎ©¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó ¥½¥¦¥ë¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ç¡¢Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤ÏÌó173ÄÚ¡£ÃÏ¾å2³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡Å¹ÊÞ¶õ´Ö¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¡ÖLife with Nature¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼«Á³¤È¿Í¡¢¿Í¤È¸÷¡¢¸½Âå¼êË¡¤ÈÅÁÅýÁÇºà¤Î¶¦Â¸¤òÉ½¸½¡£1³¬¤Ë¤Ï¼«Á³¤Î½Û´Ä¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë±ßÃì¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦±é½Ð¤¹¤ë¡£2³¬¤Ï¡Ö±¢¤ÈÍÛ¡×¤ÎÂÐÈæ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Å·°æ¹â¤ä¸÷¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤Ç¶õ´Ö¤ÎÉ½¾ð¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢ÅÁÅýÁÇºà¤È¸½ÂåÅª¼êË¡¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Ï1994Ç¯¤ËÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ç¡Ö¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÊTHE NORTH FACE¡Ë¡×¤Î¾¦É¸¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸½ÃÏ´ë¶È¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖYOUNGONE OUTDOOR Corporation¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖGoldwin Korea Corporation¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥í¡¼¥«¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
◾️Goldwin Seoul
½êºßÃÏ¡§33, Eonju-ro 164-gil, Gangnam-gu, Seoul¡¿서울특별시 강남구 언주로164길 33¡Ê신사동¡Ë06020
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00¡Á20¡§00
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§Ìó173ÄÚ¡ÊÁíÌÌÀÑ 574Ö¡Ë¡¡
¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥¹¥¡¼¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¦¥¨¥¢¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼