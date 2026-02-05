DC シューズが2000年代に人気を博した「AT-2」を復刻　通気性を向上

「ディーシー シューズ（DC Shoes）」が、2026年春夏シーズンの新作として「エーティー・ツー（AT-2）」の復刻シューズを2月6日に発売する。ディーシー シューズ直営店や取り扱い店舗、および公式オンラインストアで販売する。

「AT-2」は、2000代初頭に初めて登場。ディーシー シューズ独自の「AEROTECH ベンチレーションシステム」を搭載し、アクションスポーツに必要な機能を発揮するモデルとして人気を博していた。

「AEROTECH ベンチレーションシステム」は、靴内部の温度をコントロールする機能。内蔵されたエアフローチャンネルによってシューズ内の空気を循環させ、中足部のTPUシャンクを通して足元に風を送り込む。シューズの側面にはメッシュ素材を使用することで、暑い時期や長時間の着用でも蒸れにくく快適な履き心地をキープすることができる。今回復刻する「AT-2」は、インソール全体に通気口を新たに取り入れることで、より通気性の良いシューズに仕上げたという。

カラーは、「グレー／ブラック／ライム」「ブラック／ホワイト」「ホワイト／ブラック／ホワイト」「ブラック／マルチ」「ブラック／グレー／レッド」の5種類を用意し、価格は各1万6500円。なお、「ブラック／マルチ」と「ブラック／グレー／レッド」は第2弾カラーとして3月19日に発売予定となっている。また、「AT-2 SE」としてヘビ柄のレザーとヌバックを組み合わせたアッパーが特徴のモデルも登場する。価格は1万7600円。

