ミラノ・コルティナオリンピックは５日（日本時間６日未明）、開幕に先立ち、スノーボード男子ビッグエア予選が行われ、日本代表の４選手は、いずれも７日の決勝に進んだ。

（デジタル編集部）

６回転半の大技を成功させ今年１月の賞金大会「Ｘゲームズ」を連覇した荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）、昨季ワールドカップ（Ｗ杯）種目別王者の長谷川帝勝（たいが）（同）、世界王者の木俣椋真（ヤマゼン）、２３〜２４年シーズンＷ杯種目別王者の木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）の４人が出場。合計３０人が出場する中、荻原が１７８・５０点で１位、木村が１７３・２５点で３位、長谷川が１７２・２５点で５位、木俣が１６４・７５点で１０位となり、７日（日本時間８日未明）の決勝に進んだ。決勝には予選の得点は持ち越さない。

大型ジャンプ台から飛び出して空中技を披露し、難易度や完成度、高さ、着地などを１００点満点で採点する競技。３回の試技で上位２回の合計得点で競う。得点が採用される試技は、異なる技でなければならない。

長谷川と木俣は３回目で逆転

１回目、「スピンマスター」の異名をとる荻原がいきなり５回転半の高難度のトリックを決めて９０・５０点をマークし、２位につけた。長谷川が８５・００点で５位、木村が８１・７５点で９位、木俣が７５・７５点で１３位だった。

２回目、荻原は安定した演技で８８・００点をマークし、首位に立った。木村も７９・７５点を挙げて７位と予選通過圏内をキープしたが、木俣は７５・２５点と伸ばしきれず１３位、長谷川は転倒し８・００点にとどまり、２０位とピンチに陥った。

勝負の３回目、荻原は転倒して得点なしに終わったが、首位をキープ。木村が５回転半を決めて９１・５０点をマークして２位にジャンプアップすると、長谷川は８７・２５点、木俣は８９・５０点の高得点をマークして順位を上げた。