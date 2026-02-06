“奇跡の50代”望月理恵が本気出した!? 美しすぎるグラビアオフショットに反響
フリーアナウンサーの望月理恵が5日、自身のインスタグラムを更新し、グラビアのオフショットを公開した。目が覚めるような艶やかなイエローのワンピースを着こなす姿に、「「モッチーの本気やっぱりすごい」といった反響が寄せられた。
【写真】こんな美しい50代いる!? 望月理恵、グラビアオフショット
望月は「明日発売の『週刊ポスト』に写真＆インタビューが掲載されます」と告知するとともに、撮影中の自身の姿をとらえたショットを公開。公開されている写真では、窓辺にたたずむ姿のほか、床に寝そべるアンニュイな姿、晴れた屋外で歩きながら撮影する様子などが収められている。
望月自身、「私のこんな撮影は珍しいと思います」とつづっているグラビアオフショット。普段は飾らず、おちゃめな姿も隠すことなくインスタで披露している望月だが、今回の撮影中の姿には「美しすぎます、、！！！」「眼福です」「美しい…」「モッチーの本気やっぱりすごいですね」といった声が寄せられている。
■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。
引用：「望月理恵」インスタグラム（＠mochiee28）
【写真】こんな美しい50代いる!? 望月理恵、グラビアオフショット
望月は「明日発売の『週刊ポスト』に写真＆インタビューが掲載されます」と告知するとともに、撮影中の自身の姿をとらえたショットを公開。公開されている写真では、窓辺にたたずむ姿のほか、床に寝そべるアンニュイな姿、晴れた屋外で歩きながら撮影する様子などが収められている。
■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。
引用：「望月理恵」インスタグラム（＠mochiee28）