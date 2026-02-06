『おコメの女』“優香”長濱ねる、港区女子風ファッションで激変 称賛続々「似合いすぎ」「かわいい〜」
松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第5話が5日に放送され、潜入調査中の優香（長濱ねる）のファッションに視聴者が反応。ネット上には「似合いすぎてる」「かわいい〜」といった反響が寄せられた。
【写真】長濱ねる、インタビュー撮りおろしショットをチェック
引退後も政界で幅を利かせていた政界の元大物・鷹羽錦之助が死去。東京国税局資料調査課内の複雑国税事案処理室を率いる国税調査官の正子（松嶋）がお別れの会に足を運ぶと、会場にはなぜか父・田次（寺尾聰）の姿があった。
一方、新たな調査対象者に浮上したのは、チャンネル登録者5000人にも関わらず超セレブ生活を送っている動画配信者・ポンギ★カナちぇる（川津明日香）。調査を開始すると、錦之助の息子で経済産業大臣の鷹羽宗一郎（千葉雄大）の愛人疑惑や、元東京国税局員・箱山哲郎（浅野和之）とのつながりが見えてくる。そして箱山は、正子の因縁の宿敵だった…。
そんな第5話ではカナちぇるが港区女子を集めて“ギャラ飲み”を開催し、経営者にアテンドしていたことが判明。この情報を得た正子は、複雑国税事案処理室メンバーの俵優香に「ギャラ飲みに潜入お願いします」と指示。優香は「私、そっち界隈の子たち苦手なんですよ…」とつぶやきつつ潜入調査の準備を始める。
その後、カナちぇるが主催する六本木でのギャラ飲みに潜入した優香。ビジネスカジュアルな装いから港区女子風に変身した優香の姿が映し出されると、ネット上には「港区女子系ゴージャス俵さん、似合いすぎてる」「俵さんがギャラ飲みとか100万の価値あり」などの声や「優香ちゃんかわいい〜」「港区女子風ねるちゃんかわいすぎやろ」「そっち界隈の長濱ねるかわいすぎる」といった投稿が集まっていた。
