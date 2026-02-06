東レ静岡のエイブリル、うますぎる日本語に注目

バレーボール・SVリーグが1日に行った男子オールスターゲームの裏で、米国人助っ人の口から飛び出した“意外すぎる”日本語がツボに入るファンが続出している。バックヤードに設けられた定点カメラに向かって発したのは、自動車に乗る日本人なら誰もが知っているフレーズだった。

日本人選手が口々に「楽しかった」と言って笑顔を見せていくカメラの前に立ったのは、東レ静岡のテイラー・エイブリルだ。VC長野の工藤有史に促されるようにして口にしたのは「ETCカードが挿入されていません」。抑揚まで、自動車の中で流れる声を完全にコピーしてみせた。

さらに自然なアクセントで「昨日、東京行きました」とも。日本語能力に驚いたファンからは多数のコメントが寄せられた。

「アクセントも抑揚も完コピ」

「めっちゃ流暢なんだけど」

「どういうワードチョイスｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ」

「日本語上手すぎて笑いがとまらんｗｗｗ」

「日本語の発音が綺麗すぎてwww」

「エイブリル なんでそれ覚えたの」

「どんな日本語覚えとんねん」

「なんでETCカードのくだりやねん 発音良いし」

エイブリルは米国代表として、パリ五輪の銅メダルにも貢献している選手。日本での生活にもすっかりなじんでいるようだ。



（THE ANSWER編集部）