元NHK沖縄放送局キャスターで、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める竹中知華(44)が、2月2日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】デカいのに脚ほそっ！驚きの44歳

2025年11月にグラビアに初挑戦すると、“スイカ級”の超絶ボディが大きな話題に。デジタル写真集に続き、カレンダーブックを発売することになり「週プレ」で完全未公開カットを披露した。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。初グラビアに続いての撮影だったが、撮影前にスタッフに「前回より太っています」と自己申告したという。「おいしいバーガーとチキンを味わった後でしたので」と素直に理由も告白。ただ、撮影中もしっかり沖縄グルメは楽しんでいたようで、豚足を煮込んだ後に衣をつけてカラッと揚げた「揚げてびち」や沖縄県産のパイナップルで育ったブタの「パイとんしゃぶしゃぶ」などをたいらげたという。「どれもおいしかったです。ロケ中にもふっくらと…」と反省しつつ報告していた。

同号は七瀬ななが表紙＆巻頭を担当。日比谷萌甘（もか）、岸明日香、山本杏、高島江梨奈、佐山すずかも登場している。



