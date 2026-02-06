〈2万人超の足と靴をフィッティングしてきた“シューフィッター”が「1万円のウォーキングシューズ」よりも「4000円のワークマン」を勧める“納得の理由”〉から続く

「靴が合わない」「足が疲れる」。そんなとき、すぐに新しい靴へ買い替えていないだろうか？ しかし、靴選びのプロによると、数千円の「インソール（中敷き）」を交換するだけで、履き心地は劇的に改善するという。 ただし、100円ショップの安物や、数十万円もする高額なオーダーメイド品には手を出してはいけないのだとか。それでは、どのようなインソールを選ぶべきなのか。

【画像】靴選びの専門家「プロシューズアドバイザー」がインソール初心者におすすめする商品がコチラ！

ここでは、プロシューズアドバイザーの佐藤靖青氏による『予約の取れないシューフィッターが教える正しい靴の選びかた』（扶桑社新書）の一部を抜粋。履き心地が劇的に向上するインソール選びのポイントを紹介する。

◆◆◆

インソールのおすすめメーカーは…

どのジャンルでも、プロのアスリートは靴の中敷きを専用のインソールに差し替えて使用しています。自分用のインソールを使うことで靴との一体感が増し、クッション、スピード、細かいコントロールの効きが向上し、靴の機能をフルに発揮できるようになるからです。加えて、ケガの予防にもつながります。

NBAのファンサービスで、よく試合後のシューズを観客にプレゼントする映像などを見ますが、よく見るとインソールだけは抜いています。シューズは大量生産品なのでスポンサーから与えられますが、インソールはシーズンを通して使うものなので、靴よりはるかに貴重だからです。



写真はイメージ ©AFLO

インソールの開発には、費用と時間、技術が必要なので、いわば財産です。とはいえ靴より製造のハードルが低いので、良心的な製品から、いわゆるぼったくりに近いものまで乱立している嘆かわしい現状があるのも事実です。

機能性インソールは種類がたくさんありますが、スニーカーにはスポーツを研究しているド定番メーカーが正解です。フランスのシダス、日本のバネインソール、ザムストのフットクラフトシリーズあたりが安定して良品を販売しています。

私が考える、よいインソールとは以下の条件を満たしたものになります。

インソール選び三つのポイント

（1）カカトからふまずまでが硬いこと。インソールが足のマウスピースとして役立つには、指で押してへこむようなヤワヤワな素材では意味がありません。スニーカーにもとから入っている中敷き同様のものや、3000円以下の製品の大半は素材が柔らかく機能を発揮しません。インソールをひっくり返したときに、カカトから全体の半分くらいまでは、硬いパーツで覆われていることが絶対条件です。

（2）軽いこと。かつては「よいインソール＝コルク製」というのが常識でした。しかし、コルクは加工がしやすいものの、圧縮しなければ強度が出ないため、インソールにすると重くなります。しかも劣化が早く、数年でボロボロと崩れ落ちるのも難点。今ではサーモポリウレタンやカーボンなどの、より軽くて強く、しなやかな素材が主流となっています。

（3）手に入りやすいこと。わざわざ専門店に足を運ばなくても、スーパースポーツゼビオなどのメガスポーツ用品店に行くと手に入るということも重要です。オンライン販売のみのインソールには眉唾なものが多く、実物を手に取って、靴に入れて、買える。その場で買って帰れることが実は重要なのです。

インソール初心者にお勧めの逸品

それらの三条件を満たした、インソール初心者にお勧めしているのが、シダス社のコンフォート3Dです。

初心者には最高のモデルの一つで、メガスポーツ用品店でも推奨されています。裏面は圧縮された硬くて軽いEVA素材で、ヒールのえぐられかたが半端ではなく、このへこみでカカト全体のブレが減り、体まで安定します。

メーカーは靴の寿命と同等を目途としていますが、大変持ちがよく、5170円を投資する価値は十二分にあります。私も気がつけば5年以上愛用していますが、ダメージは皆無なので、コスパは最高だと思います。

私は典型的な扁平足ですが、違和感がまったくありません。アーチの高さは人によって、あるいは左右で必ず差はありますが、平均的なアーチの高さで万人受けするモデルです。

インソール自体の厚みも4mmちょっとと、通常のスニーカーの中敷きに合わせた厚みなので差し替えてもきつさやゆるさの差はほとんどありません。この、オリジナルと同じ厚みというのも重要です。インソールを使うと靴がきつくなると思い込んでいる人が世の中の大半ですが、誤解です。

もちろん上に重ねればきつくなりますが、インソールは既存の中敷きと差し替えることを前提につくられているので、必ず抜いて差し替えてください。

しかし、なかには中敷きが抜けることを知らず、上に重ねてしまう方がいます。世の8割のスニーカーの中敷きは抜けます。ナイキやワークマンは接着剤でくっついていますが、少し力を入れれば外すことができます。

安くても効くインソールの選びかた

インソールに5000円を払うのは難しいという方もご安心ください。本項では安価でも確実に効くインソールについて紹介したいと思います。

そもそも、靴は革靴でもスニーカーでも安全靴でも、縦のサイズと幅しか選べません。足の形は千差万別であるのに対し、靴の種類はごくごく限られています。一番足に触れる部分は人それぞれなので、ここをカスタムすることで、フィットする靴に近づけていきます。

店頭で試し履きして購入したのに、靴がいまいち合わない、疲れる場合は、中敷きが合っていません。うれしいことに今の靴は安いものでも中敷きが差し替えられる仕組みになっているので、靴探しで延々と苦労するよりも、まずは中敷きを機能性インソールに替えてみましょう。

インソールは100均にもあれば本格スポーツ用品店で1万円以上のものもあり、選ぶ条件として、（1）硬く、（2）軽く、（3）手に入りやすいことを挙げました。

不景気な世のなか、ショップは大きな声で「安価でも高機能なものはあります」と発信できないこともあり、今回は良心的価格だけれど、しっかり効果を感じられる隠れた名品を厳選しました。

中敷きが抜けない靴にはリゲッタのインソール

まず、紹介したいのは、中敷きが抜けない靴にも使える超実力派で低価格の定番、リゲッタ「ルーペインソール」（ 1650円）です。リゲッタは、もともとコンフォートシューズを製作している日本の靴メーカーですが、インソールでも知る人ぞ知るメーカーです。

その代表作がルーペインソール。世間一般のイメージとは違い、カカトからふまずまで、半分のパーツしかありません。ケチっているのではなく、つま先をきつくしないための工夫として半分しかないのです。

特徴は一言、薄くて硬い。しかも弾力があり、足裏をガシッとつかんでくれます。つま先側に干渉しないので、中敷きの上から乗せるだけでもきつくなりません。

とくに、革靴やコンバース、ローテクスニーカーなどの中敷きが抜けない靴であればリゲッタの出番です。全体が硬化ゴム（TPR・サーモプラスチックラバー）なので靴のなかでも滑りません。

足が疲れ、どこかフィットしないのは、カカトの骨が靴に密着せず隙間が空いていることがほとんどです。そこをうまく埋めるのがリゲッタです。ルーペみたいな穴が開いているのも、カカトの骨がピンポイントでぴったりと収まるからです。手のひらサイズで、こんな小さくて効果があるのか？ と思いますが、骨とふまずの根元が乗って体重をしっかり支えてくれます。

必然的に足の接地面積が広がるので、疲労感は格段に軽減されます。余分なものを徹底的に省いた引き算の機能美です。水洗いも可能なので、これで1650円は破格でしょう。100均でも類似商品を見かけますが、形だけ似せたまったく効果のない代物なので、正規のものを購入してください。

ニューバランスのド定番インソール

また、低価格で高スペックなインソールとして、口コミでも大人気なのが、ニューバランスのサポーティブリバウンドインソール（2200円）です。これも名作。

スニーカーやビジネスカジュアルの革靴で中敷きが抜けるものはこれに差し替えると無双です。

ニューバランスは120年以上の歴史のあるブランドですが、スタートは足の矯正用のインソール開発でした。スポーツメーカーは無数にありますが、ここまでインソールに注力しているブランドはニューバランスしかありません。

同社では、インソールだけでも1000円台から1万円弱のものまで随時、数種類を販売していますが、そのなかから選ぶなら個人的にはこれ一択です。

オレンジ色のパーツが硬化プラスチック製で、リゲッタと同様にカカト周りからふまずの根元をピンポイントでサポートすることで、カカトのぐらつきがなくなります。カカトがぐらつくと、全身にもぐらつきが及び、無意識に足の裏に力が入るので非常に疲れることになります。

かなり歩く、走るかたには本当にお勧め。表面のグレーの部分は帝人のナノフロントが採用されています。髪の毛の7500分の1の細さの繊維で編まれているので、表面積が最大限に生かされ、グリップ力がすさまじく増します。

巻き爪や指先のトラブルで悩んでいる方にはとくにお勧めです。

ニューバランスの旗艦店まで行かなくても、ABCマートに常備されているので、気になったら試すことができるのもありがたい。同店では、たいていレジの隣に配置されていて、ニューバランス専用のインソールだと勘違いされやすいのですが、中敷きが脱着できる靴であれば、ブランドに関係なく使用できます。

ゴム長靴にも必須の野鳥の会のインソール

最後に、もう一つ。通勤や仕事でゴム長靴を履く方であれば必須のアイテムです。日本野鳥の会のソールラックサポート（1870円）は、一般にあまり知られていませんが、あるのとないのとでは大違いです。

ひっくり返すと裏にかなりしっかりしたプラスチックのプレートが付いています。

ゴム長靴やレストランのキッチン用の厨房シューズは、靴の製法上、型にゴムを流し込むので靴がぐにゃぐにゃと曲がります。踏ん張ることができないので、足にかかるべき力が方向を見失い、そのため腰を痛める人が本当に多い。知らないうちにぎっくり腰を起こすこともあります。

そういった惨事を防ぐには、ソールラックサポートが抜群の効果を発揮します。プレートの上に足の骨と体重がしっかり乗って自然に踏ん張ることができるので、疲労感が軽減されます。安全靴で作業される方にもお勧めです。

注意点が一つだけあって、サイズはやや小さめです。野鳥の会のゴム長靴に合わせた設計なので、履いている長靴より少し大きめのサイズを選んでください。私の靴のサイズは28cmですが、一番大きいサイズでもやや小さめでした。目安として、靴のサイズが27cmくらいまでの方にお勧めです。

買ってはいけないインソール

110〜3000円くらいの価格帯で、クッション性が謳い文句のものは99％効果がありません。クッションは靴本体で十分に効いているので、疲れるとしたら原因はぐらつきにあります。クッションにクッションを重ねるとぐらつきが倍になるので、疲労の原因になることは自明の理です。宣伝文句に惑わされないように、賢く選んでください。

また、初心者の方は10万円を超えるようなオーダーメイドのインソールには手を出さないでください。店舗を構えず、販売会と称して、催事場やスポーツジム、ゴルフ場などで2週間限定で足を測定し、数か月後にインソールが届くようなメーカーはかなり危険だと思います。

なかには健康を謳い文句に20万円以上を請求されたというケースもありました。スーパーアスリートならまだしも、歩きかたや疲れを改善する程度なら、いくら高くても3万円が相場です。まずはメガスポーツ用品店の数千円の既製品から試してみてください。それで十分だと断言します。

〈「バレエシューズの上履き」は子供の足を破壊する…!? プロが明かした“履かせてはいけない子供靴”のチェックポイントとは〉へ続く

（佐藤 靖青／Webオリジナル（外部転載））