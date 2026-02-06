週刊文春CINEMAオンラインで連載された連続インタビュー「僕たちは8ミリ映画作家だった」が未公開部分を加えた完全版として書籍化された。小中和哉著『僕たちはこうして映画監督になった 8ミリ映画時代を語る』（文藝春秋刊）は、一線の映画監督たちに8ミリ自主映画時代について、またそこから商業監督になっていった道程について聞いた。ウルトラシリーズ、映画『Single8』などの小中和哉監督だからこそ聞き出せた秘話満載の一冊だ。

『僕たちはこうして映画監督になった 8ミリ映画時代を語る』

◆◆◆

映画監督への道は、8ミリカメラから始まった

いまや日本を代表する映画監督となった庵野秀明が初めてつくった実写作品は、高校3年の時に8ミリカメラで撮った『ナカムライダー』だった。

〈友達が生徒会長をやっていて、中村という名前だったんだけど、「ラ」がかぶっているから『ナカムライダー』にしようというすごい単純な発想で、『仮面ライダー』と『ウルトラマン』を足して2で割ったようなのを作ってましたね〉

そんな青年が、のちに『シン・仮面ライダー』『シン・ウルトラマン』といった大作を手がけるのだから、人生はわからない。

ともあれ、かつて映画好きが高じて「映画を撮りたい」と思った青年たちの多くがまず手にしたのは、8ミリカメラだった。

1930年代に発売された8ミリカメラは、1960年代の技術改善を経て広く普及した。そのなかで寺山修司、大林宣彦、大森一樹らが独自の8ミリ作品を発表し話題を呼ぶと、各地で自主映画イベントやコンテストが行われるようになった。その最大級のイベントとして1977年から始まったのが、ぴあフィルムフェスティバル（PFF）だ。

ちょうど日本映画の斜陽化でスタジオシステムが崩壊しつつあった時期に、この8ミリ映画のムーブメントは、数多の新たな才能を世に送りだした。

小中和哉による『僕たちはこうして映画監督になった 8ミリ映画時代を語る』は、そんな映画のあり方が変わりつつあった時代に映画監督を志した作家たちのインタビュー集だ。こうしたかたちで長いインタビューを受けているのは珍しい庵野秀明をはじめ、現在も活躍する映画監督たちが勢ぞろいした、豪華な本である。

血の舞踏、怪獣映画、17歳の自分

まず現在も活躍する映画監督たちが語るのは、8ミリカメラを手にして、何を撮りたいと思ったかという初期衝動だ。

ヴィジュアリスト・手塚眞が映画を作ろうと思ったのは、『空飛ぶモンティ・パイソン』のような奇妙な作品を撮りたいと思ったことだった。

サム・ペキンパーに魅せられた黒沢清の最初のショットは、「血の舞踏」と呼ばれるスローモーションの血しぶきシーンの模倣だった。撮りたい映像がフィルムに焼き付いたことに興奮したが、同時にその映像が全然ペキンパーとは違っていたという失望も経験した。

筭本晋也も、父のカメラで怪獣映画を撮ろうとしたが、怪獣づくりという壁にぶち当たった。

そうした壁を、大学生だった河崎実は、円谷プロが着ぐるみを一般に貸し出していることに目をつけてクリアした。

技術的な問題がクリアされれば、あとは自分の頭にある思いをフィルムに焼き付けることだけだ。〈主人公の怒りはおそらく自分の怒りでもある。その思いだけで〉作った石井岳龍（当時は聰亙）の『高校大パニック』（76年）にあふれるパッションはその代表例だろう。

一方〈撮りたい欲望はあるけど何を撮っていいか分からない〉と感じていた犬童一心は、考えを変えて17歳の時の自分を残そうと作ったのがPFFで高い評価を受けた『気分を変えて？』（79年）だった。

本書を読み進めていくと、若き日の監督たちの発想が、現在の作品にも確かに受け継がれていることがわかる。

8ミリ作家が突き当たったプロの葛藤

こうして作られた8ミリ映画が観た人の心を動かす。その快感を得た作家たちは、地道に作品を作り続けた。そして、高い評価を受けたこの時代の作家たちの多くが、商業映画に抜擢された。だが、ここで、自主製作と商業映画のギャップに苦悩することとなる。

自主製作映画として異例の大ヒットを記録した『侍タイムスリッパー』（23年）の安田淳一は〈インディーズ映画が商業映画に唯一対抗できるところは、納得できるまでやり直せること〉と言う。

だが商業映画には、営利ゆえの金銭や時間の制限がある。監督は、現実と理想の板挟みになる。石井聰亙の商業映画『爆裂都市 BURST CITY』（82年）は無我夢中で撮りまくった末に、スケジュール、予算面ともに破綻した。助監督だった緒方明はそこにプロとの差を痛感した。『アイコ十六歳』（83年）で商業デビューした今関あきよしは、初めてのプロの現場で周囲に遠慮してしまったことを悔しい過去として思い出す。一方、大学卒業後に日活（にっかつ）のスタジオに入った金子修介は、ロマンポルノの現場で約6年助監督を務めた苦悩を語る。

本書が他の映画監督本とひと味違うのは、こうした理想と現実のギャップを前に、監督たちがかかえた葛藤がつづられていることだ。それを克明に聞き出せたのは、著者であり聞き手の小中和哉自身も、8ミリカメラを足がかりにプロとなった監督だからである。

大林宣彦の映像スタイルと、蓮實重彥の哲学

小中は、のちに脚本家となる兄・千昭とともに、子どものころから8ミリ映画づくりに携わる。中学3年のとき、大林宣彦の初商業作品『HOUSE／ハウス』（77年）を観て、その実験精神に富んだラディカルな映像スタイルに大きな衝撃を受ける。

前後して、すでに自主映画界で高い評価を受けた小中は、手塚眞と同じ成蹊高校を経て、黒沢清と同じ立教大学に進み、「映画表現論」を教えていた蓮實重彥と出会う。蓮實は、このころの生徒たちに〈画面に何が映っていたかということのほうが、誰が監督したかということなどよりも遥かに重要なこと〉であると説いている。

大学卒業後の1986年、小中は『星空のむこうの国』で商業映画監督としてデビューする。思春期の少年が迷い込む、パラレルワールドと思しき世界。だが、その世界がどういうものなのかは、声高に説明されない。観客はパートカラー、オプチカル合成（自作のプリンターだったという）など、さまざまな手法を使って描かれる実験精神にあふれた美しい映像から、その主題を理解することになる。

大林や蓮實の薫陶と、多くの出会い・経験をもとに、小中が理想の映像を焼き付けた一本だった。

映画の魅力にとりつかれたすべての人に

その後、さまざまな商業作品を成功させた小中は、2023年に自身の8ミリ映画時代をモデルにした青春映画『Single8』を監督。妻の明子をプロデューサーとした自主製作作品だった。

それは、小中の私淑する大林宣彦が、商業映画の成功を経て、妻・恭子と娘・千茱萸の協力を得て「自分の撮りたい」表現を追求するために、自主製作の世界に帰ったのと同じ道程だった。

本書に登場する監督のなかで、唯一、若き日に8ミリカメラを手にしていない是枝裕和は、『Single8』の魅力をこう語っている。

〈8ミリを撮ることのワクワクとか発見とか映画を好きになっていくプロセスとか、もしくはファインダーの中で女の子を好きになっていくとかさ。そういうことがたくさん自分の体験のようにワクワクできる素敵な映画〉

つまり、小中は8ミリカメラで感じた自らの原点、「映画の快楽」を作品化したのだ。本書も、小中の原点回帰の延長線上に位置するものだろう。

作風も思いも異なる監督たちの発言のなかで、唯一共通するのは、映画というものが持つ魅力にとりつかれた点なのだ。

本書は、かつて8ミリカメラを手にした人だけではなく、映画の魅力にとりつかれたすべての人に向けられた一冊である。

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920696

（一角 二朗／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）