韓国における統一教会（現・世界平和統一家庭連合）への捜査で押収された内部文書「TM（トゥルーマザー）特別報告」（原本は韓国語）は、自民党議員との癒着ぶりを改めて浮き彫りにした。議員たちが統一教会に近づく目的が、選挙の応援という実利にあったことも裏付けられた。

【画像】旧統一教会の日本本部に飾られた創始者の文鮮明氏と妻の韓鶴子氏の写真



旧統一教会系の政治団体「天宙平和連合（UPF）ジャパン」の梶栗正義氏は、日本の政治家に接近する目的をTM文書で報告した ©文藝春秋

では、統一教会が政治家に近づく目的は何か？

統一教会による“日本占領計画”

文書をつぶさに読むと、「国会議員を教育する」という文言の頻出に気づく。それは、国会議員や総理大臣に統一原理を講義して教育し、信者に仕立て上げる⇒信者の国会議員団を組織し、韓鶴子総裁を国賓として日本に招く⇒天皇制を廃止し、全ての国民が韓総裁にかしずく国家体制を築く、という計画だ。公開を前提としない文書だからこそ、彼らの本当の狙いが明かされているといえよう。

TM特別報告の作成者は、韓国の教団本部でナンバー2の地位にあった元世界宣教本部長のユン・ヨンホ氏だ。ユン氏には、世界各地の教団から集まる連絡を取りまとめ、「トゥルーマザー（真のお母様）」こと韓総裁に報告する任務があった。報告は毎朝5時から8時まで、3時間かけて行なわれたという。その記録が「TM特別報告」で、2016年から22年の連絡事項がA4で3,212ページにわたって記載されている。韓国では裁判の証拠として採用され、法廷で使われている。

日本からの報告では、国政選挙や自民党総裁選の情勢分析、安倍晋三元首相や萩生田光一衆院議員をはじめとする個々の議員との交流が細かく綴られる。主な報告者は、教団の会長を務めていた徳野英治氏と、天宙平和連合（UPF）ジャパンの議長だった梶栗正義氏の2人だ。

彼らの報告から、統一教会による“日本占領計画”を読み解く。

国会議員への布教をめざす

2019（令和元）年7月6日の梶栗氏の報告は、政治家に接近する目的と、長年の政界工作による浸透具合を細かく語っている。

〈お母様、日本は最近、皇室の世代交代がありました。私はその過程を見守りながら、日本という国の形態について深く考えるようになりました。（略）

国会議員はそれぞれ数十万票の有権者の信任を背景に議席を持ちます。私たちが日本に天一国を安着させるには、安倍首相や天皇陛下個人が私たちを受け入れるからといって国が動くのではなく、彼らがそうできるように国民世論を背景に議員たちを動かさなければならないことを改めて考えさせられたのです。

現在、日本統一運動の各現場で縁を結び、挨拶を交わすことができる国会議員は216名に上ります。そのうち、私が会いたい時に会える国会議員は30名程度です。その中の数名は2日修練まで受けましたが、まだ祝福家庭にはなっていません。過去には3日行事まで終えた祝福家庭の国会議員がいましたが、その間に皆高齢となり聖和（筆者注・死去のこと）されました。

今後はより多くの国会議員を平和大使に任命し、平和大使理念として原理教育を実施し、平和大使運動に参加させる中で、平和の主人として祝福家庭にならなければならない当為性を強調し、教育していこうと思います〉

〈原理教育を実施し〉、信者として〈教育していこう〉

ここで梶栗氏の言う〈挨拶を交わすことができる国会議員は216名〉〈私が会いたい時に会える国会議員は30名程度〉の実態は不明だ。

〈祝福家庭〉とは、統一教会の「祝福結婚」によって結ばれた信者夫婦の家庭のこと。安倍氏や天皇陛下が信者になったとしても不十分で、国民世論を背景に国会議員を動かすことこそ大事だ。そのために〈原理教育を実施し〉、信者として〈教育していこう〉と言っている。

※この続きでは、旧統一教会の「天皇廃止計画」が明かされています。約4000字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（石井謙一郎「TM文書が示す『韓鶴子国賓訪日』と『天皇廃止』計画」）。他にも、多数の関連記事や動画をご覧いただけます。



・解散を命じられた旧統一教会「本当の罪」と「自民党との関係」

・小泉進次郎選対委員長が握り潰した「山際衆院議員の旧統一教会汚染」告発

・【動画】旧統一教会と自民党「すべて」を知る男が告白「自民党にも喜んでいただいた」

（石井 謙一郎／文藝春秋 電子版オリジナル）