53歳・望月理恵、衝撃の“グラビア”「私のこんな撮影は珍しい」 オフショットに反響「反則過ぎる美しさ」「間違いなく袋とじだ〜」
芸能事務所セント・フォースの取締役でフリーアナウンサーの望月理恵（53）が5日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の“グラビア”オフショットを公開した。
【写真あり】「私のこんな撮影は珍しい」53歳・望月理恵、衝撃の美しさ…オフショット公開
望月は、「明日発売の『週刊ポスト』に写真&インタビューが掲載されます」と告知。「私のこんな撮影は珍しいと思います」「ぜひ見て頂きたいです」とアピールし、「#週刊ポスト」「#グラビア でいいのかな？笑笑」「#マネージャー撮影の 写真と動画載せておきます」「#こんな格好してますが1月撮影です」と、黄色いドレスから美脚をのぞかせたオフショットを公開した。
この投稿に「美しい…眼福です」「反則過ぎる美しさです」「女神すぎます、、」「これは間違いなく袋とじだ〜」「買う！もうもっちー写真集出すしかないです」など、多くのコメントが寄せられている。
