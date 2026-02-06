「簡単に動かせないから安心」定期預金500万円・現金9割という老後の備え
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、福岡県在住63歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人のみ
居住地：福岡県
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：不明
年収：400万円
現預金：2400万円
リスク資産：200万円
現在利用している定期預金は「三井住友銀行のスーパー定期（2026年1月時点で1年ものの場合、金利年0.275％）で、500万円」を預けているそうです。
定期預金は「老後資金の一部として貯めているお金」だと言い、「すぐに使う予定がないため、定期預金にしています。金利は低いですが、簡単に動かせない点は安心」と語っています。
投稿時点で資産全体の内訳は「現金が約9割、リスク資産が1割程度」。現金を多めに持つようになった背景には、「身近な人が病気や介護をきっかけに、急にお金が必要になったのを見て、現金の大切さを実感」した経験があると言います。
現金比率が高いため、「長期間ほとんど使っていない預金があって、増えもしないことに、少しもったいなさを感じること」はあるものの、「年齢的に大きなリスクを取る必要はないと考えており、元本割れの可能性がある投資は控えめに」しているとのこと。
実際に「自宅の設備が故障し、急に数十万円の修理費が必要になった際にも、すぐに対応できて助かった」そうで、「現金を多めに持っている状態が精神的にも安心できるため」、今後もこの配分を意識していくと語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
「老後資金の一部として定期預金に500万円」現預金について、「生活費用は普通預金に。当面使わないお金は、別の普通預金口座と定期預金に分けて」管理しているという投稿者。
「現金を多めに持っている状態が精神的にも安心できる」手元に「現金・預貯金」はいくらあれば安心かという質問に対しては、「医療費や住宅修繕費など、急にまとまった支出が出る可能性はある。年金生活を見据えると、最低でも2000万円程度」と回答。
