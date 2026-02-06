神奈川県在住の70代以上男性・Sさんはその日、車の中からある出来事を目撃した。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

登場人物は、高齢女性と3人の男子高校生。

高校生たちはその場に座って話し込んでいたのだが......。

＜Sさんからのおたより＞

ある平日の午後１時頃、妻と近所のスーパーに行く途中の信号待ちをしている車の中から、その光景を見ました。

私たちの車は赤信号で先頭に停車したところで、反対側の歩道側にあるブロックには制服すがたの男子高校生が3人、腰掛けて話し込んでいました。

同時に歩行者信号は緑にかわり、一人の老女が買い物カートを押しながら、こちら側に横断しはじめたのです。

「あのスピードだと途中で信号がかわるぞ」と、私は妻に話しかけました。

学生たちが交差点に飛び出して...

するとその瞬間、話し込んでいた学生3人が交差点内に飛び出したのです。

彼らは老女に声を掛け、誘導中に信号が変わったものの、青信号側の車に対しても静止を体でアピール。その後、無事に渡り切りました。

僅か1〜2分の出来事でしたが、気持ちがほっこりとあたたかくなりました。



街で見かけた「やさしいあの人」、どんな人？

Jタウンネットでは読者の皆様の「心温まる目撃談」を募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）などを明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）