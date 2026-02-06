◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 スノーボード 男子ビッグエア予選（2026年2月5日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード・男子ビッグエアの予選が行われ、日本選手団の先陣を切って4人が登場。荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）がトップの合計178.50点で7日（日本時間8日）の決勝へ進出した。木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）は3位、長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）は5位、木俣椋真（23＝ヤマゼン）も10位で決勝へ進んだ。

ギネス世界記録の6回転半技（バックサイド2340）を持つ“スピンマスター”荻原は、試技1回目でスイッチバックサイド1980（5回転半）を決め、90.50点で2位につけた。2回目は安定感抜群のバックサイド1800（5回転）による88.00点でトップに浮上。バックサイド1980を試みた3回目は転倒したものの、決勝での日本勢メダル第1号へ期待がふくらんだ。

木村は3回目でスイッチバックサイド1980をきれいに着地し、91.50の高得点を叩き出した。長谷川は2回目の転倒で20位へ後退したが、3回目にフロントサイド1800を決めて87.25点をマークした。2回目を終えて“圏外”の13位だった木俣も3回目にバックサイド1980で89.50点を出し、決勝に滑り込んだ。

ビッグエアはキッカー（ジャンプ台）から飛び出して披露するエアトリック（空中技）の難度、完成度、高さや着地の安定性を競う。6人のパネルジャッジ（審判）が100点満点で採点し、最高点と最低点を除いた4人の平均値が得点となる。予選には30人が出場して試技を各3回行い、回転方向が異なる2回のベストスコアの合計得点で上位12人が決勝へ進んだ。