◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（５日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】６日（日本時間７日未明）の開会式に先立ち、スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）の予選が行われ、初出場「スピンマスター」荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は、得点の高い２回の合計が１７８・５０点の首位で、１２人で行われる７日の決勝（日本時間８日未明）に進んだ。１回目に９０・５０の高得点、２回目に８８・００、３回目は失敗に終わったが、貫禄を見せつけた。充実の表情で予選を終えると「初めての五輪の予選でしっかり自分のやりたいことができた。自分は初だったり1番が好きなので、日本勢1号もそうだし、全部とっていきたいな」と金メダルに向けて力強かった。

萩原は９歳の時、世界最年少で横３回転技に成功し、衝撃を与えた。当時から回転速度が人よりたけていたという。１３歳で横４回転技に最年少で成功するなど次々に記録を更新し、「スピンマスター」の異名がついた。昨年、初出場した冬季Ｘゲームでは横６回転半する「バックサイド２３４０メロン」を世界で初めて決めて制し、今年１月にも再び決めて連覇。ギネス世界記録にも認定された回転数で五輪に弾みをつけてきた。

冬季最多１８個のメダルを獲得した２２年北京大会を超える成績を目指す日本選手団は、男子ＢＡが先陣を切って日本時間６日未明に予選に臨んだ。決勝は同８日未明。スピードスケート女子３０００メートル、ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルも同日に実施される中、荻原が日本勢のメダル第１号の可能性もある。開幕前には「自分は“１番”や“初”というのが好きなので、そこはしっかり取りたい」と意気込んでいた萩原。勢いそのまま金メダルに向けて滑りきる。

◇荻原 大翔（おぎわら・ひろと）

▽生まれとサイズ ２００５年７月１９日、茨城・牛久市。２０歳。

▽競技歴と学歴 両親の影響で３歳からスノーボードを始め、７歳で公式戦に初出場。中学１年だった１７年にプロ資格を取得。２１年全日本選手権ＢＡで初制覇。２１〜２２年季からＷ杯を転戦し、２３年１０月にＢＡで初優勝。通算３勝。昨年３月の世界選手権に初出場し、ＢＡ１０位、ＳＳ２１位。千葉・日体大柏高卒。

▽高回転技 ９歳で横３回転の１０８０、１３歳で横４回転の１４４０をともに世界最年少で成功。２２年、横６回転する「バックサイド・コーク２１６０」、２５年１月、冬季Ｘゲームで横６回転半する「バックサイド２３４０メロン」にともに世界初成功。

▽家族構成 両親

▽スポーツ歴 水泳。