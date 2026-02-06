カンがよければ、わかる。関数が「1つだけの結果」にこだわる理由…xとyが遵守しなければならない、因果関係という「ルール」の中身

多くの人がつまづいてしまう微分。学生時代に苦い経験をした、あるいは「微分・積分」に恐れをなして文転した経験のある社会人の方、そして今苦労なさっている現役学生の方も少ないことでしょう。

そもそも、「微分」とはなんでしょうか。

微分の考え方を、数学の歴史にも触れながら、「読むだけ」で微分の考え方、微分の基本がわかる画期的な本が、この度刊行された『読むだけでわかる「微分」 考え方から証明、そして大学数学まで』（講談社・ブルーバックス）です。

微分の基本がわかる「入門編」、数学的な証明から応用的な微分を解説した「中級編」、難しい概念をかみくだいた「上級編」の3編に分かれ、読むだけで段階的に理解できる1冊にまとめられています。

本書で取り上げられたトピックから、得意な方、好きな方はもちろん、微分が苦手な方にも楽しんでいただける話題をご紹介していきます。今回は、関数と密接な関係のある「因果関係」についてお届けします。

「因果関係」を理解するための、原因と結果・4パターン

関数の理解を深めるために、「因果関係」から関数を捉えてみましょう。

今、入力であるxを原因、出力であるyを結果とします。

一般に原因と結果の対応には次の図「原因と結果の対応、4つのパターン」の4タイプが あります。

ある原因から起きる結果は1つに決まり、かつ、ある結果の原因も1つに特定できる。

ある原因から起きる結果は1つに決まるが、ある結果の原因は1つに特定できない。

ある原因から起きる結果は1つに決まらないが、ある結果の原因は1つに特定できる。

ある原因から起きる結果は1つに決まらず、かつ、ある結果の原因も1つに特定できない。

さて、これらのうち、私たちにとって最も有益なのはどのパターンでしょうか？

まず、iは原因と結果が1対1に対応していて非常に好ましい関係性と言えます。ある事柄の原因と結果について、このような関係がわかっているということは、未来に起きる結果を完全に予測できると同時に、実際に起きた結果の原因も特定できます。

これは、たとえば「参考書Aを選んだ者は全員合格、参考書Bを選んだ者は全員不合格」とわかっているようなものです。

このような関係があるなら、誰もが自信を持ってAの参考書を選ぶでしょう。

iiの場合はどうでしょうか？ この場合も起こる結果を完全に予測できます。しかし、結果の原因が特定できないという点で、若干の不都合はあるかもしれません。

参考書と合格実績の例で言えば「参考書Aと参考書Bはどちらを使っても必ず合格、参考書Cを使うと必ず不合格」とわかっているような場合です。この場合はAにするかBにするかで多少悩むかもしれませんが、いずれを選んでも合格するのですから心細くはないでしょう。

未来の結果を特定できない厄介な関係

iiiは少々厄介な関係性です。起きた結果に対して、その原因を特定することはできますが、未来の結果を特定できないということは、これからどのように行動するべきかわからず、不安を抱えることになります。

合格した者は全員参考書Aを使っていた事実がある一方で、Aを使っていた者の中には不合格だった者もいるようなケースです。これから合格を目指す受験生は、参考書A を使うだけで安心することはできません。結果が特定できない、とはこういうことです。

ivに至っては、全く意味を成しません。この場合は、原因と結果の間に確からしいことは何もないです。

参考書Aを使った者の中には合格した者も不合格だった者もいて、参考書Bを使った者の中にも合格した者と不合格の者がいるような状態です（通常、参考書と合格実績はこの関係にあります）。

因果関係とは？

以上から、原因と結果の4パターンのうち、私たちにとって有益なのはiとiiのパターン、すなわち原因から結果が特定できる関係であることがわかります。

言い換えれば、原因と結果の間に正しく因果関係が成立する関係が見出せたとき、それは私たちにとって有益な情報になるというわけです。

簡単に言えば、因果関係とは「原因があって、その結果が生じる」つながりです。

たとえば「雨が降ったから道がぬれた」という場合、雨が原因で道がぬれたという結果が生まれています。ここでは、雨が「原因」で、道がぬれたことが「結果」です。このように、何かが原因となって別のことが起こる関係を因果関係といいます。

原因と結果の間には、直接的で一貫した結びつきが必要

ただし、因果関係が成り立つためには、ある原因から特定の結果が必ず生じることが必要です。

つまり、原因と結果の間には直接的で一貫した結びつきがなければなりません。もし、同じ原因から異なる結果が生じるのであれば、それは因果関係がはっきりしていないということになります。

たとえば、「ストレスを感じる」という原因があったとします。世の中にはストレスのせいで「体調を崩す」人もいれば、「過食に走る」人もいます。また「眠れなくなる」人や逆に「寝すぎてしまう」人もいます。

このように、同じ原因から複数の異なる結果が生じる場合、1つの結果だけを取って、たとえば「ストレスの結果は不眠である」と断定することは、因果関係を誤って理解している可能性があります。

関数=因果関係

勘のいい方はそろそろお気づきだと思いますが、yがxの関数であるための「xによってyの値が1通りに決まる」という条件は、x（原因）とy（結果）の間に因果関係が成立する条件とも言えます。

さながらドミノ倒しのように、xという最初のドミノが倒れることで、yという結果が必然的に、そして唯一に定まる。関数とはそんな関係です。

数学というのは「PならばQである」という論理を、緻密に、そして丹念に積み重ねていくことで、厳密な結論を導き出そうとする学問です。

そのプロセスの途中で間違った因果関係を使ってしまうと、土台から崩れ去る砂の城のように、正しい結論には決して到達できません。

関数が1通りの出力（結果）にこだわる理由は、まさにこの点にあります。数学という学問の厳密性を保ち、揺るぎない結論を導き出すためには、1つの入力から1つの出力が明確に定まるというルールを遵守する必要があるのです。

