「飛んで曲がらない」とウワサのドライバーを、あの “ド派手プロ” が試打レビュー！

「新生・HONMA」を象徴するかのごとく、昨年11月に鮮烈なデビューを果たした「T//WORLD TW777 ドライバーシリーズ」。そんな話題のドライバーを「俺も打ってみたいぜ！」と鼻息荒くやってきたのは、小誌レッスンでも人気のクレイジーハル。TW777シリーズのポテンシャルを徹底評価し、その全貌に迫る！

T//WORLD TW777

ドライバーシリーズ

新しい素材の組み合わせとデザイン、そして脈々と受け継がれる酒田工場の技術力を掛け合わせたHONMAの新フラッグシップモデル。「やさしさは、ひとつじゃない」をキーワードに、高弾道の「TW777 MAX」、飛距離の「TW777」、低スピンで叩ける「TW777 360 Ti」の3モデルをラインナップしている。「TW777 MAX」と「TW777」はチタンとカーボンの複合素材を使用することで寛容性と飛距離性能を担保。「TW777 360 Ti」はフルチタン構造で操作性向上とシャープな打感を実現した。

TW777 MAX

高弾道でボールのつかまりがよく、安定感にすぐれたモデル。チタン×カーボンの複合素材を使用することで深低重心設計を可能にし、寛容性と飛距離性能を両立。多少のミスでもしっかりとキャリーを確保してくれる。

SPEC●体積／460cc ●ロフト角／9、10.5、12度●長さ／45.5インチ●重さ/約306g （フレックスS）● シャフト（フレックス） ／VIZARD for TW777 (R、SR、S) ●価格／10万7800円

TW777

「MAX」同様にチタンとカーボンの複合素材で飛距離性能と安定感を担保しつつも、操作性も加えたバランスモデル。狙った弾道でコースを攻めたいゴルファーにフィットする。前後のウエイトを入れ替えることでスピン量の調整も可能。

SPEC ●体積／460cc ●ロフト角／9、10.5度 ●長さ／45.5インチ ●重さ/約311g （シャフト50S） ●シャフト ／VIZARD BLUE ●価格／10万7800円

TW777 360 Ti

低スピンで叩けるコントロール重視のミニドライバー。フルチタン構造が操作性とシャープな打感を生み出し、ヘッドを操りながらラインを出しやすい。叩きにいってもスピンが増えにくく、強弾道でコースを攻略できる。

SPEC ●体積／360cc ●ロフト角／11.5度 ●長さ／43.5 インチ ●重さ/約321g （シャフト50S） ●シャフト／VIZARD BLUE ●価格／8万5800円

これぞHONMAの真骨頂！

「自分なりカスタム」が

最大飛距離を生み出す

HONMAの強みはフィッティング力。スイングを見ながら、そして今もっている悩みをヒアリングしながら、熟練のフィッターがプレーヤーにピッタリのモデルを提案してくれる。HONMAはシャフトも自社製造しているので、クラブとシャフトのマッチング度がとても高いのが特徴。

「ウエイトチェンジやシャフトの調整などで、自分好みのクラブにカスタムができるので、ぜひ気軽にHONMAのフィッティングを受けてください」とフィッターの青木さん

「TW777シリーズ」は「安定して飛ばせる」というゴルファーの理想を体現している。クレイジーがヘッドスピード47m/秒でどのモデルを打っても、スピン量2400～2900回転で安定。キャリーは260ヤード越えを連発していた。また、アマチュアを想定し、対象ヘッドスピードで打ってもらった数値が下記。いずれも“飛ばせる数値”が並んだ。

まず打ってみて感じたのは打感のよさ！ 「ムチッ！」っとフェースに乗る感じがあって、ボールをコントロールしやすいです。フェースに乗る時間が長いとスピン量が過剰になり、ボール初速も出しづらいイメージがありましたが、これはそんなことがいっさいない。“適正範囲内”のスピン量で、しかも高初速で飛んでいくのにもビックリでした。

調整幅も大きくて、ウエイトポジションの移動などで自分好みの弾道を作れるのもいいですね。僕は「TW777」の前後のウエイトポジションを「前・重め」にしたものが1番結果がよかったです！

ウエイトポジションを変化させることによって、つかまりやスピン量を調整できる。その日の調子に合わせられるのは、スイングが変化しやすいアマチュアには恩恵が大きい。調整時の「カチャカチャ」は、HONMA独自の「NON-ROTATING SYSTEM」により、シャフトの向きを変えることなくロフト角・ライ角・フェースアングルが調整可能。

試打・解説＝クレイジーハル

●1979年生まれ、埼玉県出身。「竹とんぼ理論」を提唱し、YouTubeチャンネル「アイ アム クレイジー with anti」でそのメソッドを配信。ほかにもシンプルでわかりやすい理論に定評がある人気コーチ。

【商品の問い合わせ】

本間ゴルフ

☎0120‐941‐380 honmagolf.com/jp

構成＝石川大祐、写真＝田中宏幸、相田克己、協力＝本間ゴルフ 用賀店