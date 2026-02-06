日本で急速に進む人口減少は「静かなる有事」と呼ばれる。目に見えにくいが、暮らしを支える経済や社会機能に多大な影響を及ぼす。

人口減少を止めることは当分できない。減少ペースを抑え、ある程度の人口で定常化させることを目指したい。

外国人を含む総人口は2008年の約1億2800万人をピークに減り続け、50年代半ばに1億人を割ると推計されている。

最大の原因は少子化だ。24年の出生数は過去最少の68万人台で、25年はさらに下回るとみられる。出生数が回復しなければ、推計より早く1億人を割る可能性がある。

人口減少が深刻な地方を視野に、14年から安倍晋三政権が地方創生と名付けた総合対策を始めた。東京一極集中の是正を掲げ、若い世代が結婚や子育てに希望が持てる社会づくりに取り組んだ。

それから10年余りの成果が芳しくないことは人口統計に表れている。25年も東京圏1都3県への転入が転出を約12万人上回り、一極集中に歯止めがかかっていない。

首相が交代するとスローガンや重点施策が変わった。岸田文雄政権の「デジタル田園都市国家構想」、石破茂政権の「令和の日本列島改造」は中途半端な印象が否めない。政策効果の検証も不十分だ。

高市早苗政権の地方創生総合戦略は経済成長を前面に出し、数値目標に地方の労働生産性の伸び率などを挙げる。従来と違い、東京圏の転出入を均衡させる期限付きの目標は設定しない。

地方経済の地力を高める政策は重要だ。それが人口減少の抑制につながる道筋を示してもらいたい。

一方で政府は首相がトップの人口戦略本部を新設した。社会保障や公共サービスを維持する方策、少子化対策などを検討する。人口政策の司令塔と位置付けるなら、地方創生との整理が必要だ。

これまでの少子化対策は、子育て支援に予算の比重が置かれた。希望すれば安心して子どもを産み、育てられるように経済環境を改善することも欠かせない。

人口が減っても暮らしや社会機能を維持するための具体策は、地域によって異なる。生活に密着した政策は自治体が担い、国は全国共通のインフラ整備や自治体の支援を重視すべきだ。

行政の持続可能性が危ぶまれる小規模市町村もある。自治体連携の拡充をはじめ、地方の行政体制も論点になる。外国人材の受け入れは現実的な議論を求めたい。

将来を見通した人口動態はあらゆる政策の基盤である。どのような政権になっても、幅広い対策を長く継続しなくてはならない。

各党の衆院選公約は人口減少対策の記述が少ない。危機意識を共有し、与野党を超えて英知を集めてほしい。