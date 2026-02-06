ソフトバンクのドラフト5位ルーキー、高橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が5日、早期のA組（1軍）合流と定着を誓った。初の春季キャンプはB組（2軍）スタートとなったが「キャンプ中にA組を知ることが、この先にとってもいい経験になる。チャンスがあればいつでも（昇格したい）」と意気込む。

首脳陣は10日の第3クールからB組の3投手をA組に昇格させる方針を示している。同2位の稲川は「意識はしている。チャンスをつかみにいきたい気持ちは強い」と、同3位の鈴木豪とともに鼻息を荒くする。一方の野手は“A組切符”が確約されていない中、B組では6日の第2クールから実戦形式の打撃練習が始まる予定。そこでアピールに成功すればA組昇格も見えてくる。支配下の新人で唯一の野手である高橋は「社会人で積んできた打席での引き出しの多さは一つの武器。持ち味をアピールして、少しでも長くA組で野球をしたい」と一日でも早い昇格を狙っている。

4日で第1クールが終了し、今キャンプ初めての休日を迎え「（前日の夜は）疲れて外に出る気力は全くなかった」と笑う。社会人では入社1年目から4番を任されるなど即戦力として期待がかかるスラッガー。第2クールから持ち味を発揮し、上にはい上がる覚悟だ。（大橋昂平）