衆院選は8日の投開票に向け、大分県内3選挙区でも各陣営が終盤の追い込みを図っている。県内で唯一、与党自民党と、公示直前に立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」による一騎打ちの構図となった大分2区は、両陣営が「衆院選全体の勝敗を左右する与野党対決の縮図」として総力戦を展開し、支持拡大に懸命となっている。

自民前職の広瀬建氏（52）は、前回衆院選に無所属で初挑戦。元知事の父、勝貞氏の知名度もフル活用し、自民ベテランを含む三つどもえの激戦を制した。今回は自民公認の立場で、党所属の地方議員や自身の後援会による組織固めに注力し、再選を目指している。

高市早苗首相（自民党総裁）の高い政権支持率の追い風もあって、街頭演説では首相に言及する場面が目立つ。1日の日田市では「高市首相は私の親分。強い経済、強い地方をつくろうと、前へ前へと進もうとしている」と強調した。

ただ、無所属の前回は支援を受けなかったが、公明は連立与党から離脱。広瀬氏は「結束力が固くて1万〜2万票とされる公明票があちらに行く。非常に厳しい」。陣営幹部は「前回は敵対した自民ベテランの支援者を取り込み、主地盤の日田での上積みを図りたい」と話す。

広瀬氏は7日午後6時から、同市三本松の日田玖珠地域産業振興センターで、「遊説フィナーレ」と銘打つ演説会を開き、陣営の引き締めを図る予定だ。

◇ ◇

中道前職の吉川元氏（59）は2012年以降、2区で5回立候補。厚い保守地盤に阻まれながらも、いずれも比例復活で議席を得た。今回は「悲願」の選挙区勝利を期す。2日の由布市での個人演説会では、中道結成について「外国人排斥や、対立と分断をあおる勢力が国会内で増えている。恐ろしい波をはね返すために誕生した」と力説した。

陣営関係者は「従来の支持基盤だった労組関係者に加え、公明支持層への浸透が急務」。3日に日田市で開いた街頭演説会には、公明の竹谷とし子代表が応援に駆けつけ、公明から中道入りした比例代表九州ブロックの候補者も参加した。

吉川氏は「平和の党」を掲げてきた公明の支援者を強く意識し「非核三原則を堅持するとひと言も言わない高市政権をこれ以上続けさせてはだめだ」。陣営幹部は「公明側は一生懸命やってくれている。広瀬氏の地元の日田でも公明票は取り込める」と自信を見せる。

吉川氏は7日午後6時から、臼杵市臼杵の大手門公園での「ファイナル集会」で最後の支持を呼びかける。（稲葉光昭、床波昌雄）