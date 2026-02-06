大分県日田市吹上町の日田林工高で、新たな林業ビジネスを考える生徒向けの講演会があった。講師として招かれた林業ベンチャー企業「青葉組」（東京）を設立した中井照大郎さんは「林業が大きく変わるタイミングに立っている」と述べ、木材以外にも価値を見いだせる可能性を強調した。

中井さんは元々、商社勤務だったが林業に携わるようになり、2020年に青葉組を創業。木材としてスギやヒノキといった成長の早い樹木を伐採して植林する従来の林業とは異なり、東日本の4県で植林や育林に特化することで、スキー場跡地などの再生といった造林や広葉樹の森づくり、湿地づくりに取り組む。

講演では、山や森林がもたらす空気や水のほか、生態系を育む機能を「自然資本」と説明。同社による造林や湿地づくりなどの保全活動に対し、社会貢献を目指す企業から支援を受けることで、ビジネス化を図っていると紹介した。「今まで林業は木材の価値が中心だったが時代は変わっている。他の価値もお金にすることが大事だ」と訴えた。

講演会は、生徒が進路選択する際に視野を広げてもらおうと、市が1月16日に企画し、林業科1年の約30人が参加した。牛島煌さん（16）は「湿地などをつくることも新しいビジネスになると知った。進路のヒントになった」と語った。（稲葉光昭）