明治時代初期に紅茶の製造を始めた歴史を持つ熊本県山鹿市で、「国産紅茶発祥の地」をPRする取り組みが活発化している。昨年、明治政府が国内初の「紅茶伝習所」を設置してから150周年となったのを機に、官民一体で始まった。パンフレットやのぼりを作ったり、紅茶を使った料理講習会を開いたりと、あまり知られていなかった歴史の認知度アップを図り、地域振興につなげたい考えだ。

茶は製法の違いで緑茶や紅茶に分かれ、緑茶は茶葉をもんだ後に加熱、乾燥させてすぐに発酵を止めるのに対し、紅茶は十分に発酵させた後に乾燥させる。山鹿は江戸時代から緑茶生産が盛んだったため、輸出品として紅茶に着目した明治政府が1875（明治8）年、現在の市中心部に紅茶の製法を指導する伝習所を設置。3年後には、緑茶生産の中心地だった現在の同市鹿北町にも設けた。

時代が下り、「岳間茶」など緑茶では県内有数の生産地になった一方で、紅茶作りが途絶えていた2003年に一念発起したのが岳間茶生産者の藤本邦夫さん（54）。「和紅茶（国産紅茶）のルーツが山鹿にあったと知ってもらいたい」と、茶葉を有機栽培し、発酵の時間や温度、湿度などを試行錯誤。5年後に明治の和紅茶の再現を目指した「やまが復刻紅茶」を完成させた。

これに触発され、現在では同市鹿北町の6事業者が紅茶を製造・販売する。市によると、一昨年の市内の紅茶生産量は700キロ。昨年は、JA鹿本が岳間の茶工場で新たに紅茶の加工も始めたため、生産量はさらに拡大が予想されている。

茶の生産者団体「山鹿市茶業振興協議会」は昨年、紅茶発祥の地をうたうのぼりを作り、6事業者の各店舗に掲示。昨年11月の「鹿北まつり」では、恒例の緑茶の試飲に加え、初めて紅茶も振る舞ってPRした。事業者と山鹿産紅茶の歴史、紅茶を使ったスイーツ店を紹介するパンフレットも店舗で配布中だ。

1月には鹿北町岳間地区のNPO法人が福岡市の有名シェフを招き、地元住民向けに山鹿産紅茶を使った料理講習会を催した。参加した藤本さんは「紅茶の消費拡大につながり、ありがたい。山鹿産の紅茶の歴史と味が広く伝わっていってほしい」と期待した。（宮上良二）