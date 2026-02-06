進学を選ばなかった高校生が卒業後に長崎県内で就職する割合は増加傾向にある。1990〜2000年代に50％〜60％台前半で推移。県が12年に一部の学校に就職支援の専門スタッフを配置したことが功を奏し、近年は目標の70％以上をほぼ維持する。地場企業を巡る保護者向けバスツアーも始め、25年は71・8％だった。

若者が県外に転出する理由は、県による市民アンケートの結果（23年）に表れている。15〜24歳では、県外企業にやりがいを感じた（14・5％）▽大企業で働きたい（12・4％）▽希望する業種や職種がない（10・7％）−などが挙がる。

県内での就職促進に取り組む県未来人材課の担当者は「正直、7割の今で頭打ちだ」と明かす。ただ全国的に見れば37位。トップの愛知（94・7％）、2位の富山（94・3％）、九州で最も高い20位の福岡（82・1％）とは開きがある。

大学や短大、高専の県内就職率は低い。県によると、25年は41・2％。県外からの進学者も少なくないため、伸び悩む。担当者は「長崎には行きたい企業がないと言う学生も多いが、企業が知られていないだけだ。知る機会をいかに確保するかが行政の役割」と話す。（鈴鹿希英）