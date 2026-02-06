明治後期に造られた国指定重要文化財の「旧長崎英国領事館」（長崎市大浦町）について、市が19年ぶりに一般公開を再開した。老朽化が著しかったために耐震化などの工事を施し、観光施設としてリニューアルした。旧外国人居留地のエリアにあり、近くの観光スポット「グラバー園」などを含めたエリア周遊に生かす。

旧領事館は1908年建造の2階建ての洋館。第2次大戦の激化で42年ごろに閉鎖され、終戦後の55年に市が買い取った。児童館や美術館として活用していたが、建物の傾きが判明するなどして2007年から閉館。その後、市が昨秋まで11年間かけて工事を行った。総事業費は約46億5千万円に上る。

1階は事務室や応接間などがあり、暖炉や明治後期の家具などをしつらえて当時の様子を再現。2階は同市平野町の市平和会館にあった「野口彌太郎記念美術館」が入った。

公開初日となった1月30日に行われた式典には観光関係者や研究者など100人が出席。事務室の机に座ったマイケル・ブライス在大阪英国総領事は「100年前にタイムスリップしたようだ。日英交流の長い歴史を学べる」と感慨深げに話した。

入館料は700円、小中高校生350円、未就学児は無料。（貞松保範）