物価高対策が争点に浮上する衆院選。生活への影響が大きいコメ政策の行方も注目されるが、市場への適正供給や高騰する燃料費など課題は山積みで、農家を取り巻く環境に改善の兆しは見えていない。今月1日までの4日間、佐賀市で開かれた県内最大級の農業イベント「さが農業まつり」の会場などで、当事者たちの思いを聞いた。

「最近は政府に振り回されて先行きが見通せず、不安が大きかった」。コメとミカンを育てる唐津市の男性（75）はため息交じりに話す。「（公約も）当選するために言っているようで、どこまで信用していいのか」と疑念は尽きない。

コメの価格上昇は2024年夏頃に始まり、供給不足も深刻化した。石破茂前政権は25年8月に「増産」を掲げたが、同10月に発足した高市早苗政権は従来の「需要に応じた生産」に方針転換。物価高騰対策として政府が推奨した「おこめ券」の配布も、農家が多い県内自治体は見送った。

武雄市の男性（78）は、選挙結果によっては再び政策が変わらないかと懸念する。「急に増産といわれても、一度耕作をやめた土地はちゃんとコメを生産できるまで少なくとも1〜2年はかかる。とにかく現場の声を聞いてほしい」

佐賀市の専業農家の男性（55）も、政府が近年推し進める農業の大規模経営化や最新技術を使ったスマート化について「周囲に実際にできる農家は少ない」と不信感を募らす。敷地を広げようにも機材を増やそうにも、担い手は自分一人。「法人はともかく、個人農家ができる『規模拡大』には限界がある」と語る。

男性はコメや大豆、イチゴを多角的に育てるが、「年中働きっぱなしで休みは病院に行く時くらい。将来の安定も見込めない。正直子どもに継がせたいと思えない」と打ち明ける。今回の衆院選に対しては「どの政党、候補が本当に効果のある農業を進めてくれるのか、投票先はしっかり迷いたい」と話した。（松本紗菜子）