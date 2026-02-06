◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール1日目（5日、宮崎）

新外国人、ウィットリー投手が阿部慎之助監督が見守る中、ブルペンで36球を投げました。

カットボールやチェンジアップなど変化球も交えると、まっすぐの最速は153キロ。阿部監督は「ブルペンキャッチャーと話したら、いいボール来てたっていうんで。映像を見て、獲得に動いていただいたので、いいボール投げるのは知っている。ゲームでどう日本のバッターを相手にやるかっていうのを、早く見たいですけど、少しずつ上げていってもらえたらうれしいなと思います」と語りました。

ウィットリー投手のボールを受けたブルペンキャッチャーは「マイコラスに似ている。マイコラスよりも身長が高いから角度がある」と語りました。

来日1年目から先発ローテーションの一角を担うことが期待されているウィットリー投手。去年はメジャーリーグで10試合、中継ぎとして登板し、防御率は13.50、マイナーリーグでは19試合で防御率2.80としていますが、7月から先発として登板する機会も増えていました。