【経済指標】
【米国】
＊チャレンジャー人員削減数（1月）21:30
結果　117.8%
予想　N/A　前回　-8.3%（前年比)

＊米新規失業保険申請件数（1月31日週）22:30
結果　23.1万人
予想　21.2万人　前回　20.9万人

＊米求人件数（11月）0:00
結果　654.2万人
予想　725.0万人　前回　692.8万人（714.6万人から修正）

【ユーロ圏】
＊ＥＣＢ理事会
中銀預金金利 22:15
結果　2.00％
予想　2.00％　前回　2.00％

【英国】
＊英中銀政策金利 21:00
結果　3.75％
予想　3.75％　前回　3.75％

【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
　トランプ大統領は高市首相を３月１９日にホワイトハウスに迎えると述べた。大統領が自身のＳＮＳに投稿した。大統領は、高市首相とその連立政権を支持するとも述べた。

＊ラガルド総裁
・関税とユーロの影響で貿易環境は厳しい。
・変動の激しい世界的な政策環境に直面。
・ユーロ高がインフレを目標よりさらに押し下げる可能性。
・不確実性の再燃が需要を圧迫する恐れ。
・物価見通しは通常より不確実性が高い。
・ＥＣＢは本日の理事会で為替レートを協議。
・為替レートに注目。
・成長やインフレ見通しに重要な要素
・ユーロ、いまだ平均的なレンジ内。