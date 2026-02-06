【経済指標】

【米国】

＊チャレンジャー人員削減数（1月）21:30

結果 117.8%

予想 N/A 前回 -8.3%（前年比)



＊米新規失業保険申請件数（1月31日週）22:30

結果 23.1万人

予想 21.2万人 前回 20.9万人



＊米求人件数（11月）0:00

結果 654.2万人

予想 725.0万人 前回 692.8万人（714.6万人から修正）



【ユーロ圏】

＊ＥＣＢ理事会

中銀預金金利 22:15

結果 2.00％

予想 2.00％ 前回 2.00％



【英国】

＊英中銀政策金利 21:00

結果 3.75％

予想 3.75％ 前回 3.75％



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

トランプ大統領は高市首相を３月１９日にホワイトハウスに迎えると述べた。大統領が自身のＳＮＳに投稿した。大統領は、高市首相とその連立政権を支持するとも述べた。



＊ラガルド総裁

・関税とユーロの影響で貿易環境は厳しい。

・変動の激しい世界的な政策環境に直面。

・ユーロ高がインフレを目標よりさらに押し下げる可能性。

・不確実性の再燃が需要を圧迫する恐れ。

・物価見通しは通常より不確実性が高い。

・ＥＣＢは本日の理事会で為替レートを協議。

・為替レートに注目。

・成長やインフレ見通しに重要な要素

・ユーロ、いまだ平均的なレンジ内。

