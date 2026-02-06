ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊チャレンジャー人員削減数（1月）21:30
結果 117.8%
予想 N/A 前回 -8.3%（前年比)
＊米新規失業保険申請件数（1月31日週）22:30
結果 23.1万人
予想 21.2万人 前回 20.9万人
＊米求人件数（11月）0:00
結果 654.2万人
予想 725.0万人 前回 692.8万人（714.6万人から修正）
【ユーロ圏】
＊ＥＣＢ理事会
中銀預金金利 22:15
結果 2.00％
予想 2.00％ 前回 2.00％
【英国】
＊英中銀政策金利 21:00
結果 3.75％
予想 3.75％ 前回 3.75％
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
トランプ大統領は高市首相を３月１９日にホワイトハウスに迎えると述べた。大統領が自身のＳＮＳに投稿した。大統領は、高市首相とその連立政権を支持するとも述べた。
＊ラガルド総裁
・関税とユーロの影響で貿易環境は厳しい。
・変動の激しい世界的な政策環境に直面。
・ユーロ高がインフレを目標よりさらに押し下げる可能性。
・不確実性の再燃が需要を圧迫する恐れ。
・物価見通しは通常より不確実性が高い。
・ＥＣＢは本日の理事会で為替レートを協議。
・為替レートに注目。
・成長やインフレ見通しに重要な要素
・ユーロ、いまだ平均的なレンジ内。
