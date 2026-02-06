第1回【「消費税12％」「高市逃げた」「統一教会」…“高市サゲ”ワードが氾濫しても高市旋風が揺るがない理由 旧民主党が308議席を獲得した09年総選挙との共通点とは】からの続き──。いよいよ衆院選は2月8日に投開票が行われる。これまでネット上では高市氏を批判する投稿も非常に多かったにもかかわらず、“高市人気”に陰りは全く見えない。複数のメディアが「自維圧勝」の予測を報じているのはご存知の通りだ。（全3回の第2回）

＊＊＊

【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

ITジャーナリストの井上トシユキ氏は「高市さんが多くの有権者から支持を集めている理由は、『一途』、『健気』、『一生懸命』などの言葉で説明できると思います」と言う。

高市首相

「そもそも高市さんの政治家としての原点は、非世襲の無所属議員として1993年の衆院選で初当選したことに遡ります。政治家としては決して順風満帆とは言えず、新進党を経て自民党に入るなど苦労を重ねました。転機が訪れたのは首相だった安倍晋三さんに抜擢された時で、“有能な部下”、“忠臣”として自己主張を抑え、安倍さんのため身を粉にして働くという印象を国民に与えました。高市さんが首相になると、例えば『会食の回数が足りない』と批判されたこともありました。ところが多くの国民は『会食は無駄』と一蹴し、『首相の仕事を終えると夫を介護する』、『夜は一人資料に目を通し、政策を勉強する』という高市さんを強く支持したのです」

実際にXを検索してみると、《高市さんの一途さが美しくて涙が出ます》、《いつもニコニコされて健気だと思っています》、《やりたいことや政策を自分の言葉で国民に一生懸命訴えてお願いしますと伝えてる》――といった投稿が次から次へと表示される。

「野党は批判しかしない」

衆院選で“高市旋風”が強烈な威力を発揮し、有権者の圧倒的な支持を得ている理由として井上氏は「野党の戦略ミスも大きかったと思います」と言う。

「中道改革連合や共産党、れいわ新選組だけでなく、国民民主党も参政党も高市さんを批判しました。高市さんが“真冬の総選挙”を発表した時は、世論調査で解散に反対する回答が過半数に達していました。ところが衆院が解散されて野党各党が高市さん批判を強めると、逆に“高市推し”の有権者が増えたと私は見ています。『高市さんは一生懸命、頑張っているのに、野党は批判するだけ』と受け止めたからです。野党の高市批判は、むしろ高市支持層を分厚くし、結束を固める結果に終わったと思います」（同・高市氏）

選挙戦の中盤になると「統一教会」、「消費税12％」、「高市逃げた」──など高市氏を批判するキーワードがSNS上で広く拡散した。だが、今のところ高市人気は揺らいでいないように見える。

「『一途で健気で一生懸命』というイメージが高市さんを守ったのは、『高市逃げた』の議論だったと思います。高市さんが2月1日のNHK『日曜討論』を欠席すると、『統一教会の問題などを追及されるのを嫌がって逃げた』との批判が殺到しました。ところが高市さんが『関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました』と説明すると、今度は“高市推し”の有権者が『病気に苦しんでいる人を不当に攻撃するなんて、政治家とは思えない』と逆に批判する事態に発展したのです」（同・井上氏）

れいわの“オウンゴール”

まさに「一生懸命頑張っている高市さんを、野党の代表は寄ってたかって、いじめている。これじゃ、かわいそうじゃないか！」と多くの有権者は受け止めたわけだ。

井上氏が特に問題視するのは、れいわ新選組の大石晃子共同代表が1月30日に大阪市で行った街頭演説だ。

大石氏は党首討論でルールを守らなかったり、高市氏に食ってかかる姿に批判が集まっていた。それを踏まえた演説だったのだが、ポイントとなる部分をご紹介しよう。

《私はただ一生懸命やって、『おもろいやつやと、ヤバいやつや』ということで、こうやって取り上げてくれる。もう、やけくそですね。やけくその力で、怒りをガソリンにして燃やしていきたいと思います》（註）

井上氏は「厳しい言い方かもしれませんが、大石さんの発言は高市さんを利した“オウンゴール”でしかなかったと思います」と言う。

「大石さんはテレビ番組で旧統一教会などの問題を指摘し、高市さんに詰め寄りました。高市さんと統一教会がどれぐらい深い関係なのか、今でも多くの有権者が高市さんの説明を聞きたいと考えているのは紛れもない事実です。しかし大石さんの発言は、まるで『テレビの討論で高市さんを厳しく、ルール違反を承知で批判すれば、自分たちに注目が集まるんだ』と胸を張っているようにも聞こえました。たとえ真意ではなかったにせよ、有権者からの批判が殺到したのは仕方のない結果だと思います」

自民党の危機管理

同じ2月1日、ネットの討論番組がきっかけとなり、「高市政権は将来、消費税を12％に増税する」という憶測がSNSで飛び交った。だが、これも高市氏に対する逆風とはならなかった。

「重要なポイントですが、自民党は本当の意味で『消費税12％』問題の火消しには成功していません。Xを見ると、今も『2年間の食品に対する消費税0％が終われば、自民党は12％に増税するはずだ』というポストが次々に投稿されています。つまり炎上は続いているのです。では、なぜ高市さんは依然として有権者の高い支持を得ているかと言えば、“高市推し”の有権者に延焼することを自民党が防いだからです。選挙ですから、“アンチ高市”の有権者の間で炎上が続いても放置が可能という判断で、これは正しい対処法だったと思います」（同・井上氏）

このまま“高市旋風”が猛威を振るえば、自民と維新で300議席という予測も現実味を帯びる。だが、高市氏が本当の“試練”に直面するとすれば、むしろ自民が大勝した時だという。

デイリー新潮編集部