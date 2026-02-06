NHK総合は2月1日午前9時から「日曜討論」を生放送した。タイトルは「各党に問う 衆院選の争点は」で、番組の公式サイトには《各党党首らがスタジオに集結、選挙の争点を徹底討論！》と内容を予告していた。だが自民党総裁である高市早苗首相は番組を欠席。たちまちXでは「日曜討論」がトレンドワード入りし、「＃高市逃げた」のハッシュタグが付いたポストが広く拡散を続けた。（全3回の第1回）

「激ヤセ」が心配される高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

同じ1日にはネット討論番組の配信内容がきっかけとなり、「消費税12」がXのトレンドワードとなった。「消費税12％」の％が省略された形で広まったようだ。

討論番組で国民民主党の立候補者が「食料品の消費税ゼロが2年間続いた後、消費税が12％に増税されるという報道を見た。候補者に党から話は来ているか？」と自民党の候補者に質問したところ、自民党の候補者は「来ていないわけではありません」と答えたのだ。

その直後に自民党の候補者は「公式にはそういう発言はないはず」、「マスコミの報道レベルか、噂のレベルか、そこは認識していない」とも付け加えた。

だが「来ていないわけではありません」の発言部分だけを切り取った動画がネット上に投稿されると大きな波紋を呼んだ。結果、「高市首相は将来、消費税を12％に増税する」と受け止めた有権者が続出した。担当記者が言う。

「衆院選は1月27日に公示され、2月8日に投開票が行われます。早くも終盤戦というわけですが、ネットもリアルも高市さんに関する話題だけが飛び交った総選挙という印象です。選挙前はデマも含め、もっと様々な言説が飛び交うと思っていたのですが、完全に予想は外れました。そのことはYouTubeを見ても分かります」

2009年総選挙との共通点

自民党の公式YouTubeチャンネルが1月26日に配信した「【高市総裁メッセージ】日本列島を、強く豊かに。」は2月4日現在、再生回数が約1億174万回。桁外れの再生回数が注目を集めており、様々な意見がネット上で飛び交っている。

さらに興味深いのは、たとえ高市氏に批判的な投稿がXなどのSNSで拡散しても、高市人気に全く陰りが見えない点だ。

高市氏を批判する“キーワード”としては先に触れた「高市逃げた」、「消費税12」の他にも「統一教会」がある。

これらのワードは今でもSNSで高市氏を批判する材料として多用されている。そうした投稿を相当数の有権者が目を通している。ところが、いわゆる“高市旋風”の勢いは増す一方なのだ。

ITジャーナリストの井上トシユキ氏は「まさしく今回の衆院選は“高市推し”から始まり、“高市推し”で終わる可能性が高くなってきました」と言う。

「私が思い出すのは2009年8月に行われた衆院選です。旧民主党が政権交代を成し遂げた総選挙で、関西の選挙区で民主党候補を密着取材しました。多くの有権者が熱狂的に民主党候補を応援し、選挙事務所は労組の幹部が日参して立錐の余地もないほど混み合っていました。09年の衆院選は民主党という政党が一丸となって国民的ブームを巻き起こしたわけですが、今回の衆院選では同じぐらい熱狂的な支援を高市さん個人の人気と魅力で自民党にもたらしました。つまり首相一人だけの力で歴史的な自民党ブームを現出させたわけで、これは日本の政治史でも特筆すべき事態だと思います」

高市批判の誤算

2009年の衆院選では旧民主党は308議席を獲得。119議席の自民党と21議席の旧公明党は野党に転落した。

「今回の衆院選では複数のメディアが世論調査を元に『自民党と維新で300議席を超える可能性がある』との情勢を報じました。政界関係者の中には私に『そこまで自維が圧勝するとは思えない』と首をひねる人や、『自維で絶対安定多数、つまり261議席なら分かる』と予想する人もいます。とはいえ、私が取材させてもらった2009年の衆院選と同じ熱狂を高市さんが巻き起こしている肌感覚があるのは確かです。過去に例を見ない“推し活”総選挙の結果、自民と維新で300議席を獲得しても不思議ではないと私は思います」（同・井上氏）

なぜ野党は高市氏の“独走”を許してしまったのか――。その答えは「高市氏に対する批判」が逆効果となり、かえって有権者を“高市推し”に走らせてしまったからだという。

第2回【「高市首相をぶっ倒す！」れいわ大石晃子氏による批判は「高市さんを利するオウンゴールだった」と識者…なぜ野党の「高市批判」はことごとく逆効果になるのか】では、特にれいわ新選組の大石共同代表が展開した高市氏に対する批判が、“オウンゴール”として高市氏を利してしまった“誤算”についてお伝えする──。

