いよいよキャンプインしたプロ野球。どの球団も新戦力に注目が集まるが、中でも期待が大きいのは、やはりFA（フリー・エージェント）権を行使して移籍した選手である。このオフには8人の選手がFA宣言し、最終的に5人が移籍することになった。どの選手も実績は十分であり、チームの中心としてかかる期待は大きい。その一方で、苦しい立場に追い込まれているベテラン選手がいる。【西尾典文／野球ライター】

正念場の森友哉と甲斐拓也

今年が正念場のシーズンとなるのが森友哉（オリックス）だ。西武時代は、2019年に首位打者とMVPに輝くなど球界屈指の「打てる捕手」として活躍。2022年オフにオリックスに移籍すると、2023年にはチームトップとなる18本塁打、リーグ4位の打率.294をマークする活躍を見せて、リーグ優勝に大きく貢献した。

だが、翌2024年には打率こそ.281と高かったものの、ホームランは9本と半減。さらに昨年は怪我で開幕から出遅れると、わずか50試合の出場で33安打、1本塁打、打率.205と寂しい成績に終わった。

今年3月に開幕するWBCのメンバーに選ばれた同学年の若月健矢が台頭してきたのも、森にとっては逆風と言える。今年が4年契約の最終年となるが、このまま控えに甘んじているような状態が続けば、オフの契約更改はかなり厳しい条件提示となる可能性が高い。

森と同じく捕手では甲斐拓也（巨人）も厳しい。ソフトバンクでは育成ドラフト出身ながら高い守備力を生かして2017年からレギュラーに定着し、2018年の日本シリーズでは新記録となる6連続盗塁阻止の大活躍でMVPに輝いた。

その後、2021年の東京五輪、2023年のWBCでは侍ジャパンの捕手として優勝に貢献。2024年のオフにFAで巨人に移籍した。移籍1年目の昨シーズンは開幕から2試合連続3安打を放ち、順調なスタートを切った。夏場以降はチームの低迷と自身の怪我もあって出場機会が減少。一軍に定着した2017年以降では最低となる68試合の出場に終わった。

「甲斐の獲得については球団内で疑問視する声がありましたが、阿部慎之助監督の要望が強かったと言われています。実際、開幕時点では完全に甲斐が正捕手でした。しかし、想定外だったのが岸田行倫の成長ですね。岸田はもともと守備には定評がありましたが、打撃面でも見違えるような活躍を見せました。リード面も投手の長所を引き出すのが上手く、完全に首脳陣の信頼を得ました。また、甲斐が抜けてもソフトバンクが優勝、日本一となったので、『本当に巨人にとって甲斐が必要だったのか』との疑念に繋がりますよね。力が目に見えて落ちているわけではないですが、伸び盛りの岸田が、このまま完全なレギュラーを掴むことも十分に考えられると思います」（巨人の球団関係者）

岸田は今シーズンからキャプテンに就任。自主トレでは既にドラフト1位ルーキーの竹丸和幸（鷺宮製作所）や、FAで楽天から加入した則本昂大のボールを受けたことが報じられている。チームにとって新陳代謝はプラスだとはいえ、甲斐獲得を要望したとされる阿部監督に対する風当たりが強まりそうだ。

1年で出ていかれては採算が合わない

甲斐と同じ昨年オフの移籍組でもう一人苦しい立場となっているのが、茂木栄五郎（ヤクルト）だ。楽天では4度のシーズン100安打以上を記録などショート、サードのレギュラーとして活躍していたが、次第に成績を落とし、出場機会を求めて昨年ヤクルトにFA移籍した。

開幕直後は、負傷した村上宗隆（現・ホワイトソックス）に代わってサードのレギュラーを任せられていた。徐々に成績を落とすと、7月には左膝を痛めて長期離脱となり、53試合の出場でシーズンを終えた。

手術を受けた左膝は既に回復しており、自主トレも順調と報じられたとはいえ、楽天時代から故障が多く、なかなか1年を通じて安定したプレーを見せることができない点が大きな課題。

ヤクルトは、昨年116安打を放った内山壮真が今年からは内野手登録となり、昨年のドラフト会議で松下歩叶（1位、法政大）と石井巧（6位、NTT東日本）という即戦力候補の内野手を獲得するなど、内野陣の争いが激しくなっている。茂木は、今年が2年契約の2年目となるため、昨年以上の結果が求められる。

前出の二人と事情が異なるが、FA権を行使しながら残留となった辰己涼介（楽天）も微妙な立場となっている。

辰己はこのオフにポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を球団に訴えたが、認められずに国内FA権を行使した。しかし、他球団からの具体的なオファーはなかったと見られ、1月16日に残留を発表している。

他球団の編成担当は、辰己について以下のように評している。

「足と肩は抜群で打つ方もパンチ力があり、選手としての能力は問題ありません。グラウンド外での奇抜な行動や言動を気にする声がありますが、獲得すれば戦力としてプラスとなるでしょう。それでも他球団からオファーがなかったのは、翌年のオフにポスティングシステムでのメジャー移籍を認めてほしいという意向が強かったからではないでしょうか。辰己をFAで獲得すると人的補償が発生します。それなのに、1年で出ていかれては採算が合わないですよ。どんな条件で楽天に残留したかは明らかになっていませんが、他の選手でカバーできる目途が立てば、今年のオフにはポスティングシステムの利用を認めるかもしれませんね」

辰己がFA宣言をして去就が決まらないうちに、楽天は新外国人のマッカスカーと、現役ドラフトで佐藤直樹という2人の外野手を獲得した。さらに、若手の中島大輔も大きく成長しており、辰己のレギュラーの座が安泰とは言えない。

FAで移籍した場合は高額年俸の大型契約となるケースが多い一方で、球団やファンから求められるハードルは高くなる。このオフには又吉克樹（2021年オフに中日からソフトバンクにFA移籍）が自由契約となった。そんな中で、本記事で取り上げた選手たちは生き残れるのだろうか。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

