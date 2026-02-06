スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「どんなカレーが好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「どんなカレーが好き？」

・「どんなカレーが好き？」の結果は…


・1位 … チキンカレー 49%
・2位 シーフードカレー 25%
・3位 キーマカレー 20%
・4位 タイカレー 5%
　
※小数点以下四捨五入

28,058票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

おうちで本格！スパイス3つで作るチキンカレー


【材料】（2人分）

鶏もも肉 1枚
<マリネ用>
  ヨーグルト 100g
  チリパウダー 小さじ 2
  塩 ふたつまみ
  コショウ 少々
玉ネギ 1個
ニンニク(みじん切り) 1片分
ショウガ(みじん切り) 1片分
赤唐辛子 1本
ターメリックパウダー 小さじ 1
コリアンダーパウダー 小さじ 2
カットトマト缶 200g
水 200ml
砂糖 少々
塩 小さじ 1/2
サラダ油 大さじ 3

【下準備】

1、鶏肉は余分な脂身や筋をとり、一口大に切る。＜マリネ用＞の材料をボウルに入れ、切った鶏肉を入れて揉み込み、約10分漬けておく。

10分漬けておくことで、肉が柔らかくなるだけでなく、スパイスの風味が肉に加わります。



2、玉ネギはみじん切りにする。

【作り方】

1、フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、弱火で玉ネギの量が1/3くらいになるまで20分ほど炒める。



2、別の鍋にフライパンにサラダ油大さじ2を入れ、中火で熱し、ニンニク、ショウガ、赤唐辛子を加える。



3、香りが立ってきたら(2)に鶏肉を入れ、皮面から焼く(マリネ液は取っておく)。



4、ターメリックパウダーとコリアンダーパウダーを入れて、肉に馴染むように混ぜる。



5、(1)と、残ったマリネ液、カットトマト缶、水を加えふつふつとする程度の火加減で40分煮込む(蓋はしない)。

フライパンの底が焦げないようにたまに木ベラなどでひっくり返すように混ぜましょう。



6、木ベラでフライパンの底をかいたときに全体的にもったり感が出てきたら、砂糖、塩、コショウで味を調える。

味見をしてものたりないと感じたら塩を小さじ1/4ずつ足してください。



【このレシピのポイント・コツ】

蓋をせずに水分を飛ばすように煮込むのがポイント。初心者でもとろみのあるスパイスカレーを作ることができます。

(E・レシピ編集部)