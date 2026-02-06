秋春制への移行に伴い、2026／27シーズンが8月に開幕するサッカーJリーグ。その前に特別大会として2月6日から明治安田J1百年構想リーグが開幕します。2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれてホーム＆アウェー方式のリーグ戦。その後、各グループの同順位同士が5月にプレーオフを行い最終順位が決定。優勝チームは2026/27のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の出場権を獲得します。

この特別大会のリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦を実施。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。またこの特別大会の結果でのJ2降格はありません。

EASTは、昨季J1優勝の鹿島アントラーズ、昨季2位の柏レイソルのトップ2に加え、クラブ初のJ1に挑む水戸ホーリーホック、17年ぶりのJ1復帰となるジェフユナイテッド千葉のJ2昇格組の2クラブが参戦。WESTは昨季クラブ史上最高順位の3位と躍進した京都サンガF.C.、8年ぶりのJ1となるV・ファーレン長崎らでの争い。第1節は6日（金）〜8（日）にかけて10試合が行われます。

【第1節】

横浜FM−町田（6日、日産スタジアム）

千葉−浦和（7日、フクダ電子アリーナ）

FC東京−鹿島（7日、味の素スタジアム）

川崎F−柏（8日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

東京V−水戸（8日、味の素スタジアム）

京都−神戸（6日、サンガスタジアム by KYOCERA）長崎−広島（6日、PEACE STADIUM Connected by SoftBank）C大阪−G大阪（7日、ヤンマースタジアム長居）福岡−岡山（8日、ベスト電器スタジアム）名古屋−清水（8日、豊田スタジアム）