イスラエルはハマスとの「ガザ紛争」と、その後の対イラン「12日戦争」で、大きな勝利を収めたように見える。米国もまた、イスラムの影響力を低下させるという果実を手にするに至った。しかし、軍事的勝利と国際政治における勝利は、必ずしも一致しない。イスラエルと米国が今後支払うだろう戦争のツケとは？※本稿は、元外務省中東アフリカ局参事官の宮家邦彦『中東 大地殻変動の結末 イスラエルとイランをめぐる、米欧中露の本音と思惑』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。

イスラエルの攻撃の矛先は

ハマスを裏で操るイランへ

パレスチナのイスラム組織ハマスが、前例のない規模の奇襲攻撃をイスラエルに対して開始したのが2023年10月。その後、イスラエルとパレスチナの間で戦闘になったのはご存知の通りだが、イスラエルはついに、ハマスを代理勢力として使うイランを直接攻撃する。

◎2025年6月13日 イスラエルは「イランの脅威を封じるため」として、イランの核関連施設、軍事中枢、革命防衛隊の司令官などを標的とした大規模な先制攻撃を開始。イランでは、標的となった核施設、軍事施設、革命防衛隊司令部などで深刻な損害が発生、軍関係者だけでなく、民間人にも多くの死傷者が出た。ウラン濃縮関連施設ではナタンツの「パイロット燃料濃縮プラント」が破壊されたものの、他の主要地下施設は被害を免れた。同日、イランは、イスラエルに対しミサイルやドローンによる報復攻撃を開始し、イスラエル国内で死傷者が出るとともに、一部の住宅や製油所などにも被害が出た。

◎6月21日 米国は「イランの核開発を阻止するため」として、イラン国内のフォルドウ、ナタンツ、イスファハンの3つの核関連施設に対し大型地下貫通爆弾による空爆と巡航ミサイルによる攻撃を実施。

