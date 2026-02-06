「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「なぜ？」は面倒に思われる質問

職場や日常の会話で、なぜか距離を置かれてしまう人がいます。悪気があるわけではなく、むしろ「相手のためを思って」話しているつもりなのに、反応が冷たい。そうした人が無意識に使っているのが、「おせっかい提案型」のなぜです。

たとえば、誰かが「最近、仕事がうまくいかなくて」とこぼしたときに、

・「なぜ、そんなやり方を続けているの？」

と聞く。

あるいは、「時間がなくて困っている」と言われたときに、

・「なぜ、もっと早く手を打たなかったの？」

と返す。こういった「なぜ」が、相手から面倒と思われる要因です。

「説教される」と感じられる

本人は原因を一緒に考え、解決策につなげたいだけのつもりです。しかし、聞かれた側が受け取っているのは、提案ではなく詰問です。「あなたの選択が悪い」と言われているように感じてしまいます。

このタイプの人が厄介なのは、自分が面倒な存在になっていることに気づいていない点です。相手が求めていない段階で、原因分析と改善案に踏み込む。その結果、相手は「話すと説教される」「何か言うと修正される」と感じてしまいます。

まず「思い出せる質問」をする

頭の良い人は、ここで聞き方を変えます。「なぜ？」を使わず、まず事実を確認する「事実質問」をします。

・「仕事は、いつから続けていますか？」

・「最近、一番困った場面は何でしたか？」

といった問いです。これなら、相手は責められると感じずに、自分の状況を思い出して整理できます。

「なぜ？」を使って提案したくなったときほど、一歩引いて事実に戻る。その姿勢があるかどうかで、あなたの印象は大きく変わります。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）