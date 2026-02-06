あの美人ゴルファーはどこへ？韓国女子ツアーを彩る“広報モデル”、気になる彼女たちの合宿事情

韓国女子プロゴルフツアーの“顔”としてツアー全体を盛り上げる「第18代KLPGA広報モデル」の選手たちは、来る2026年シーズンで良いパフォーマンスを披露すべく、開幕に向けて海外各地で合宿を組みトレーニングに打ち込んでいる。

【写真】韓国美人ゴルファー、童顔グラマラスの密着ウェア

そこで今回は、オーストラリアやアメリカ、ベトナムなど各国で鍛錬に励むKLPGA広報モデルの合宿風景と意気込みを伝えよう。

ロールモデルとともに再飛躍を準備する人気スター

7年連続で広報モデルに選ばれたイム・ヒジョン（25）の合宿先はオーストラリアだ。温暖な気候の中で、自身のロールモデルであるシン・ジエ（37）とともにトレーニングを行っている。

「隣で多くを見て学びながら、自分だけのゴルフについて十分に研究している。最近はショートパットのために悔しい瞬間が多かったが、今回の合宿で集中的にトレーニングしており、自分の長所を最大限に生かす計画だ」と伝えたイム・ヒジョン。今シーズンの目標については「今を忠実に過ごしながら、優勝トロフィーももう一度掲げたい」とし「長い間応援してくれたファンに、2026年シーズンはさらに良い試合と優勝で必ず応えたい」と抱負を語った。

イム・ヒジョン（写真提供＝KLPGA）

韓国女子ツアー歴代個人通算最多優勝タイ記録の20勝まであと1勝に迫っているパク・ミンジ（27）は、1月に温暖なマレーシアで1次トレーニングを行い、今月7日にアメリカへ移動してトレーニングを続ける予定だ。パク・ミンジは「体力トレーニングとショートゲームを中心に練習している。特に100m以内のショートゲームの精度を高めるため、トレーニングに集中している」と伝えた。

また、「気付けばツアー10年目を迎えたが、依然として多くの愛を送ってくれるファンに本当に感謝している。昨シーズンは優勝できず悔しさが大きいだけに、今シーズンは必ず優勝したいし、けがなく明るい姿でシーズンを送りたい」と付け加えた。

パク・ミンジ（写真提供＝KLPGA）

今年初めて広報モデルとして活動するイ・セヒ（28）は、所属チームの支援を受けてアメリカのパームスプリングスへ合宿に向かった。イ・セヒは「今回の合宿では100m以内のショートゲームを集中的に練習しており、パット練習を通じてパット精度も高めている」と明かした。

初優勝を待ち望むイ・セヒは、「目標は常に優勝だ。2026年シーズンはさらに成長した姿で優勝トロフィーを掲げ、1年を幸せに締めくくりたい」と抱負を伝え、「昨シーズンから今回の広報モデルファン投票まで、ファンの応援がどれほど大きな力になるのか改めて感じた。良い成績を残してファンに必ず応えたい」と付け加えた。

イ・セヒ（写真提供＝KLPGA）

昨季に優勝を含め安定した活躍を見せたイ・ガヨン（26）とパク・ヘジュン（22）が選んだ合宿地は、温暖な気候の中でゴルフに集中できる環境を備えたベトナムだ。

イ・ガヨンは「グリーン周辺のプレーとパットを重点的にトレーニングしている。技術的な部分だけでなく、シーズンを通して集中力を維持し、より良い成績を得るため体力トレーニングの比重も高めて進めている」とし、「2026年シーズンもけがなくシーズンを終えたいし、変わらず応援してくれるファンに良い姿を見せたい。何よりシーズン複数優勝を一度は達成したい」と目標を語った。

イ・ガヨン（写真提供＝KLPGA）

2025年シーズンに初優勝を達成したパク・ヘジュンは、「昨シーズンはゴルフを始めて長く夢見てきた瞬間を成し遂げ、忘れられない1年だった。慢心しないよう今回の合宿では基本から再点検し、細かい部分まで補完することに焦点を当てた。ショット精度とショートゲームに特に集中してトレーニングしている」とコメント。「KLPGA広報モデルであり優勝選手として、責任感を持って2026年シーズンを過ごす予定だ。安定した競技力で再び優勝したいし、爽快なプレーで楽しさも伝える選手として定着したい」と意欲を見せた。

パク・ヘジュン（写真提供＝KLPGA）

K-10クラブメンバーであり8回目の選出となったパク・キョル（30）は、フィリピンで2026年シーズンに向けた準備を始める。

パク・キョルは「国内で基本的なショット練習と体力トレーニングを行い、まず体を作った。10日にフィリピンへ渡り、本格的にトレーニングに入る予定だ」とし、「常に気にしているスイングを再点検し、パットを重点的にトレーニングする計画だ。今回の合宿を通じて自信のあるパット距離を作ることが目標だ」と語った。

続けて、「今年もけがなくシーズンを終えることが最も重要で、長い間変わらず応援してくれるファンに良い姿を見せたい。今年も例年通りシーズン1勝を目標に最善を尽くす」と付け加えた。

パク・キョル（写真提供＝KLPGA）

ファンに素晴らしいプレーを披露するため、海外で汗を流しながら2026年シーズンへの準備を進めるKLPGA広報モデルの活躍に、さらに期待が集まっている。