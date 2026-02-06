マイカーをカッコよく・カワイくしたいと思うドライバーは多いです。しかし、一歩間違うと違反になり、最悪の場合は自分の身に危害を及ぼすことも。車内のドレスアップやグッズ装着のOK／NGについて解説します。（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター 諸星陽一）

令和のZ世代「編み物ハンドルカバー」はOK？

昭和〜平成ギャル車・ヤン車ドレスアップとは

何やら元48系・今は韓国系のアイドルがきっかけで、Z世代の若者を中心に編み物がブームだそうです。手編みしたものをSNSで披露し、イイねし合うのが楽しいのだとか。

そうした中で物議を醸しているのが、「手編みのハンドルカバー」。カラフルで可愛らしいものが多く、マイカーに付ければ確かに、車内が華やかになりそうです。一方で、「滑って危ない」との指摘が相次いでいます。

この話を知って思い出したのが、ダッシュボードを白やピンクなどのフェイクファーでカバーするギャル文化です。歌手の浜崎あゆみさんが、ふわふわとしたファーのアクセサリーを好んでいたことから、平成ギャル文化の象徴のように扱われています。そうしたギャル系ドレスアップでは、ハンドルにキラキラのラインストーンを貼り付けるのも人気でした。

また、最近は空前のシールブームだそうです。そこで心配になりました。車内にはさまざまなスイッチがありますが、シールを貼ってデコレーションしている若者はいないかと。もしかしたら、シニアも「忘れないよう目印に」などと貼っているかもしれません。

そこで今回は、マイカー内の装飾について、OK／NGを徹底的に解説します。昭和〜平成の主にヤンキー車で流行ったドレスアップについても振り返ります。

