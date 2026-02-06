　6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万3890円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3818.04円に対しては71.96円高。出来高は1万5603枚だった。

　TOPIX先物期近は3656ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比3.59ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53890　　　　　-100　　　 15603
日経225mini 　　　　　　 53900　　　　　 -90　　　314512
TOPIX先物 　　　　　　　　3656　　　　　-1.5　　　 17573
JPX日経400先物　　　　　 32835　　　　　 -85　　　　1305
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　　-4　　　　 802
東証REIT指数先物　　売買不成立

