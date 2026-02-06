6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万3890円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3818.04円に対しては71.96円高。出来高は1万5603枚だった。



TOPIX先物期近は3656ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比3.59ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 53890 -100 15603

日経225mini 53900 -90 314512

TOPIX先物 3656 -1.5 17573

JPX日経400先物 32835 -85 1305

グロース指数先物 697 -4 802

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

