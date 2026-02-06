区切りの数字が近づいてきた。菊沢隆徳調教師（５５）＝美浦＝がＪＲＡ通算３００勝にあと１勝に迫る。開業１６年目。アエロリットやミッキースワロー、ダイワキャグニーなど、重賞戦線で長く走る馬を育ててきた。

菊沢師は「預けてくれるオーナー、支援してくれる人やスタッフには感謝しかないです。（競馬の世界は）うまくいかないことばかり。つらい仕事だと思うけど、勝った時に見るオーナーや関係者の笑顔を見ると力になりますね」と言葉をかみしめる。

今週は自身が手掛けたアエロリットの子アエログラム（牡３歳、父シルバーステート）が日曜東京５Ｒでデビュー予定も、除外に。来週以降にスライドする形になったが、「フットワークはしなやかで、そこは母に似ているかな。まだ非力なところがあるので、実戦に行って良さが出てくれれば」と楽しみにする。日曜東京１０Ｒ・初音Ｓのカニキュル（牝５歳）は「状態は良く、東京に変わるのもいい。メンバーは強いけど、うちのも重賞に挑戦したくらいの馬だから」と期待を込めた。

来週１０日は５６歳の誕生日。今も馬にまたがって精力的に調教をつけるエネルギッシュな指揮官が、節目へ歩みを進める。（デイリースポーツ・刀根善郎）