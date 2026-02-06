エイシンフェンサーが現役引退 吉村師「ここまでよく走ってくれました」
「有力馬次走報」（５日）
◆ドバイで行われるドバイＷＣデー（３月２８日・ＵＡＥメイダン）関連の動向。
▽招待受諾
ドバイシーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）＝ダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田）、ビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口）
ドバイターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）＝ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大）、ジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野）、ガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴）
ドバイゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）＝テーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大）、ロードフォンス（牡６歳、栗東・安田）
アルクオーツスプリント・Ｇ１（芝１２００メートル）＝ルガル（牡６歳、栗東・杉山晴）
ＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）＝ワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大）
またディクテオン（騸８歳、大井・荒山勝）もドバイワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）の招待を受諾。所属するＧ１サラブレッドクラブがホームページで発表。
◆２５年シルクロードＳ覇者エイシンフェンサー（牝６歳、栗東・吉村）が現役を引退することになった。「ここまでよく走ってくれました」と吉村師。今後は繁殖馬となる予定。
◆京阪杯１０着のメイショウソラフネ（牡７歳、栗東・石橋）は阪急杯（２１日・京都、芝１４００メートル）で巻き返しを狙う。
◆淀短距離Ｓ３着のセッション（牡６歳、栗東・斉藤崇）は北九州短距離Ｓ（１５日・小倉、芝１２００メートル）へ。
◆２４年武蔵野Ｓの覇者で、前走・根岸Ｓ６着のエンペラーワケア（牡６歳、栗東・杉山晴）に右第１指節種子骨骨折が判明。なお、休養期間は未定。
◆２１年プロキオンＳなどを制したメイショウカズサ（牡９歳、栗東・安達）が５日付で登録抹消。通算４３戦８勝（うち地方７戦２勝、重賞３勝）、獲得賞金１億６４７３万９０００円。今後は高知競馬へ移籍する予定。