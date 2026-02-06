「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（５日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉萌黄賞を勝ったルージュサウダージ（牝、松永幹）はフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）へ向かう。

京成杯２着のマテンロウゲイル（牡、野中）は、引き続き横山和で若葉Ｓ（３月２１日・阪神、芝２０００メートル）に出走予定。「ここの結果次第で次を考える」と野中師。

京王杯２歳Ｓ１３着のシーミハットク（牡、寺島）はこぶし賞（１４日・京都、芝１６００メートル）へ。

〈美浦〉先週の東京１勝クラスで５着に敗れたサンラザール（牡、森一）は、大井の藤田輝信厩舎に転籍。南関東のダート３冠路線を目指すことが決まった。

２連勝で黒竹賞を制したマクリール（牡、手塚久）は雲取賞（１８日・大井、ダート１８００メートル）に選出。なお、今後の選択肢を広げるため、米クラシック３冠の予備登録を行った。所属するシルク・ホースクラブがホームページで発表。

クロッカスＳ２着のハッピーエンジェル（牝、武市）はファルコンＳ（３月２１日・中京、芝１４００メートル）へ向かう。