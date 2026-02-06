「きさらぎ賞・Ｇ３」（８日、京都）

軽快な脚取りに、順調な調整ぶりがうかがえた。京都２歳Ｓ３着以来となるゴーイントゥスカイは５日、荻野極がまたがり栗東ＣＷで最終追い。同じく滞在調整中の僚馬の後ろからスタートして、最後は楽々と先着フィニッシュを決めた。淀の借りは、淀で−。前走のリベンジを果たし、重賞タイトル奪取で春へと突き進む。

京都２歳Ｓ３着のゴーイントゥスカイは荻野極を背に栗東ＣＷで併せ馬。チップの上で滑らかに四肢を連動させて６Ｆ８３秒３−３７秒１−１１秒２。先に行かせたミエノストロング（３歳未勝利）の外から静かに加速し、余裕の手応えで最後は１馬身先着した。

２週続けてまたがった荻野極は「気を抜かせない程度の負荷。これぐらいは動ける馬ですから」と事もなげに振り返る。「先週は少し遊びがありましたが、それを締める感じでした」と心身のバランスは整ったようだ。

重賞初挑戦の前走は、序盤で他馬と接触。後方から馬群の外を回り、早めに仕掛けていく厳しい展開ながらも、直線半ばではいったん先頭に立つ勢いで見せ場は十分だった。引き続きの淀での決戦は、外回り千八。鞍上は「長くいい脚を使える。今の京都の馬場は難しいけど、パワーもありますからね。条件は合う」と力強くうなずいた。

今回の中間は変化を加えて、栗東滞在で調整を進めてきた。舟田助手は「動じることはなかったです。雰囲気としては美浦と変わらずに来られた」と手応えを示す。厩舎の先輩で、同じく栗東に滞在したプロミストジーンが、先週の土曜京都メインを圧勝。長距離輸送のストレスを軽減しつつ、直前までじっくり調整できた今回は、アドバンテージが大きい。

厩舎では年明けの京成杯をグリーンエナジーが制覇。ただ、この馬も素質では引けを取らない。「跳びが大きくて背中がすごくいいです」と舟田助手はきっぱり。クラシックを意識する荻野極も「そこに行けるようにしたい」と淀での逆襲に向け、鋭く目を光らせた。