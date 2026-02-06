１９５６年コルティナダンペッツォ五輪アルペンスキー男子回転の銀メダリストで、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）名誉委員の猪谷（いがや）千春さん（９４）が読売新聞のインタビューに応じ、ミラノ・コルティナ五輪開幕を前に「平和の祭典と言われる意味をかみしめてほしい」と思いを語った。

（聞き手・清水暢和）

冬季五輪日本勢初のメダルで、アルペン種目では今でも日本人唯一のメダリスト。「次の大会こそアルペンでメダルをとってほしい、と思ってここまできた」と笑いつつ、日本人選手団に対しては「フェアプレーを心がけ、他国の模範になってほしい」と期待を寄せた。

五輪は他国の選手との交流が重要だという。「できる限り他国の選手と交流して語り合い、理解し合い、ゆくゆくは世界平和につながればいい」と、大会の意義を強調した。

一問一答…広域開催は「いいことだが交流の分散もったいない」

――７０年前、今も日本人唯一となるアルペンスキーのメダルを獲得した思い出の地で、再び聖火台に火がともる。

「長いようで短かった。大勢の日本人メダリストが出ているのに、アルペンがその後ないのは、日本スキー界の七不思議だ」

――当時のレースは、２回目に巻き返して２位に入った。

「コースアウトしたら終わりの１回目は安全にいった。得意なコースだったので、機敏さを要求される２回目は攻めた」

「日本の山並みは女性的」「イタリアはたけだけしく男性的」

――当時の光景は。

「日本の山々は（丸みを帯びた）女性的な山並みが多いが、（イタリアは）たけだけしい、男性的な印象だった。滑降コースも岩山の間を通っていた」

――今回は広域開催。

「経費も抑えられるし、いいことだ。ただ、五輪運動の狙いの一つが選手村での選手の交流だ。それが分散してしまうのはもったいない。現役の頃は選手村はなかったと思うが、その後ＩＯＣの仕事で何度も五輪を現地で観戦し、他国の選手同士が交流するのは素晴らしいと感じた。可能な限り歩きながら語り合ってもらい、世界平和につながればいい。平和の祭典と呼ばれる意味はそこにある」

――夏季競技を冬季へ移行する議論が進んでいる。

「私は３０年以上前から提案してきた。冬のスポーツに興味がない人に、冬季五輪に関心を持ってもらえるチャンス。たくさんの人が観戦し、一緒の方向を向いて平和運動につなげていければ素晴らしい」

――日本選手団に期待することは。

「フェアプレー。日本人のスポーツマンシップを発揮してもらいたい。大谷翔平選手（米ドジャース）は成績とともに、審判や仲間、ファンへのさりげない気づかいも評価されている。日本選手団には他国の模範になってもらいたい」

いがや・ちはる＝１９３１年５月２０日、北海道国後島生まれ。５６年コルティナダンペッツォ五輪アルペンスキー男子回転で銀メダルを獲得し、日本人初の冬季大会メダリストとなった。ＩＯＣ委員、ＩＯＣ副会長を歴任し、現在はＩＯＣ名誉委員を務める。