テレビ東京で6日、『ガイアの夜明け【“外国人労働者”と向き合う】』（後10：00〜後10：54）が放送される。今回は外国人労働者を取り上げる。
【番組カット】運送業界にも広がり…トラックを運転する外国人労働者
人手不足の解決策として期待される外国人労働者。今や日本に在留する外国人の数は、過去最高の395万人を超え、製造業から農業、介護の現場まであらゆる産業で欠かせない存在になっている。
その活躍の場は運送業界にも広がろうとしている。日本政府は去年、最長5年就労できる「特定技能１号」の対象に自動車運送業を新たに加え、外国人ドライバーを最大2万4500人受け入れる方針を表明した。
一方、“エリートビザ”と言われる在留資格「技人国」（技術・人文知識・国際業務）をめぐるトラブルが日本で急増。不正に取得して単純労働を行うケースが後を絶たない。増え続ける外国人労働者とどう向き合えばいいのか。来たるべき多文化共生時代を模索する。
