普通ヘアより、断然コッチかも！【40・50代】白髪ぼかし & シャレ見え叶う「ハイブリッドヘア」

白髪が気になり始めても、ただ隠すだけでは物足りない。そんな40・50代の希望に寄り添うのが、白髪ぼかしとデザイン性を両立した「ハイブリッドヘア」。ハイライトをオシャレに効かせることで、伸びかけの白髪も目立ちにくく、今っぽさも自然にプラスできます。無理に若作りせず、今の自分にしっくりくる。そんなバランス感覚が魅力のスタイルを集めました。

王道ボブにコントラストを効かせて

丸みのある王道ボブに、グレージュベースとベージュ系ハイライトを重ねたデザイン。地毛に近い落ち着きのあるベースに対し、ハイライトはややコントラストを効かせることで、白髪をなじませながら立体感を演出しています。色味の系統をそろえているため主張は強すぎず、縦に筋が通ることで毛流れやツヤ感が引き立つ仕上がりに。シンプルなボブでも表情が生まれるスタイルです。

極細ハイライトで仕上げるレイヤーボブ

ベースはプツッと感を残したレイヤーボブ。そこにホワイト寄りの極細ハイライトを散らし、筋感と抜け感をプラスしています。派手さを抑えながらも、白髪と自然に混ざるよう計算されたハイライトの細さがポイント。トップは毛束を意識したワンカールで、毛先は軽やかに外へ流し、動きのあるシルエットに。さりげないオシャレが伝わるスタイルです。

明るさでなじませるミルクティーウルフ

ひし形シルエットを意識したウルフスタイルに、脱白髪染めのミルクティーカラーを合わせたデザイン。高めの位置からレイヤーを入れて、毛先は内へワンカール。ベースはタイトに外ハネにして、デザインに華やかさをプラス。カラーは全体を明るめのトーンで染めることで、白髪が自然と溶け込みます。色落ちの過程でも白髪がハイライトのように見えやすい点が特徴です。

パーマと白髪ぼかしを組み合わせたレイヤーボブ

トップにレイヤーを入れたボブに、ふわふわのウェーブパーマを重ねたスタイル。赤みを抑えたナチュラルなベージュカラーをベースにすることで、白髪を柔らかくなじませています。直線的になりがちなボブも、パーマの動きが加わることで立体感が生まれ、自然とボリュームアップ。白髪対応とデザイン性を同時に楽しめる好バランスな仕上がりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@dimo_and_kazuma様、@katayu1204様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里